Le spiagge più costose d’Italia: la classifica del 2023

L’estate 2023 si sta dimostrando piuttosto casa, in particolare le vacanze sembrano essere tutte più costose. Ci sono località e spiagge più costose di altre, che entrano nella classifica delle più care d’Italia.

L’associazione Codacons ha condotto una ricerca e stilato la classifica delle spiagge più costose d’Italia. Il confronto tra i costi di ombrelloni e lettini ha permesso di elaborare una lista delle più costose per prezzo giornaliero o stagionale. Questo genere di classifiche permette di analizzare il mercato e capire quanto si è alzato il costo di una vacanza in un periodo dove l’inflazione, è evidente, colpisce pesantemente le tasche degli italiani, persino per l’acquisto di un gelato.

Dopo aver visto dove andare in vacanza quest’estate, ecco quali sono le strutture che compongono la classifica delle spiagge più costose e lussuose d’Italia.

Classifica di Codacons sulle spiagge più costose d’Italia del 2023

La guerra in Ucraina continua ad avere un forte impatto sulle tasche degli italiani, anche nel momento della vacanza. Codacons ha voluto condurre una ricerca basata sugli stabilimenti d’Italia, con l’obiettivo di costruire una classifica e di fotografare l’impatto dell’inflazione sul settore turistico. In generale, si è verificato un aumento del 10-15% rispetto all’estate del 2022, già in forte aumento in confronto agli anni precedenti (+10% del 2022).

La classifica delle spiagge più costose d’Italia

Da Luigi ai Faraglioni Beach Club (Capri);

Phi beach di Baja Sardinia (Arzachena in provincia di Sassari);

Des Bains (Venezia);

Lido Pettolecchia (Savelletri);

Eco del mare (Lerici);

Hotel Romazzino (Costa Smeralda);

Augustus Hotel (Forte dei Marmi);

Nikki Beach Costa Smeralda;

Hotel Excelsior Lido (Venezia);

Twiga (Forte dei Marmi);

Le Cinque Vele Beach Club (Marina di Pescoluse).

Al primo posto della classica delle spiagge più costose si trova Le Cinque Vele Beach Club di Marina di Pescoluse in provincia di Lecce. Gazebo, tavolo, 4 lettini e aperitivi hanno un costo di 960 euro.

La seconda posizione di questa classifica, occupata da Twiga di Forte dei Marmi, non sorprende: si tratta di una delle zone più gettonate per le vacanze estive. Il prezzo medio per una vacanza in spiaggia sotto l’ombrellone, è di 600 euro con tenda araba e sofà, letti king size, lettini e sedie.

A seguire la spiaggia dell’Hotel Excelsior Lido di Venezia. Per una capanna con lettino e materasso occorrono 515 euro. Al quarto posto all’Augustus Hotel di Forte dei Marmi ci vogliono 500 euro per tenda deluxe e cassaforte. Stesso prezzo al Nikki Beach Costa Smeralda, che aggiunge ai confort 1 bottiglia di vino costoso.

La spiaggia all’Hotel Romazzino in Costa Smeralda costa 200 euro a persona per sdraio e ombrellone. Ancora all’Eco del mare di Lerici in Liguria una cabina deluxe costa 352 euro. Budget simile per il Lido Pettolecchia di Savelletri in provincia di Brindisi, per un valore di 300 euro.

Nelle ultime due posizioni: il Des Bains di Venezia a 230 euro e 180 euro a persona al Phi beach di Baja Sardinia di Arzachena in provincia di Sassari.