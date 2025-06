Le spiagge più costose d’Italia: la classifica 2025

Quali sono le spiagge più costose d’Italia? Ora che l’estate 2025 è iniziata gli italiani e i turisti devono fare i conti con gli immancabili rincari anche per andare al mare.

Stando al recente report diffuso dal Codacons in merito all’estate 2025 molti operatori avrebbero aumentato i prezzi fino al 5%, anche se molte strutture al contrario avrebbero mantenuti i prezzi invariati rispetto alla scorsa stagione.

Per il Codacons i prezzi medi per affittare un ombrellone e due lettini durante il weekend in uno stabilimento standard sarebbero sostanzialmente stabili rispetto al 2024: tra i 32 e i 35 euro al giorno, con forti differenze però sul territorio.

A Sabaudia infatti servono fino a 45 euro, che arrivano a 90 euro a Gallipoli e toccano i 120 euro in alcune località della Sardegna.

Ci sono però i casi delle spiagge di lusso, dove una giornata al mare può costare quanto uno stipendio mensile di un lavoratore medio in Italia.

Vediamo allora nel dettaglio quali sono le cinque spiagge più costose d’Italia, dando uno sguardo poi a quelli che sono i prezzi medi 2025 nelle varie Regioni.

Classifica spiagge più costose d'Italia In base ai dati di Codacons e Altroconsumo, questa sarebbe la classifica 2025 delle spiagge più costose in Italia. Twiga (Versilia – Marina di Pietrasanta / Forte dei Marmi): la celebre tenda imperiale può costare fino a 1.500 euro al giorno - dotata per gruppi (4 letti, 4 lettini, sdraio, tavolo) - mentre la tenda standard costa circa 600 euro al giorno. Augustus Hotel (Forte dei Marmi): una postazione deluxe costa 560 euro al giorno, inclusi lettini, sdraio, teli e cassaforte. Nikki Beach (Costa Smeralda, Sardegna): la formula letto + divano con credito menù costa 550 euro al giorno, mentre ombrellone + lettini circa 400 euro al giorno con credito incluso. Capanna – Hotel Excelsior (Lido di Venezia): la prima fila con capanna attrezzata viene 515 euro al giorno e comprende sdraio, teli, tavolo e sedie. Cinque Vele Beach Club (Marina di Pescoluse – Salento): i gazebo exclusive costano a partire dai 470 euro al giorno incluso aperitivo, teli e servizi. Ai primi due posti della classifica delle spiagge 2025 più costose troviamo due strutture di Forte dei Marmi, mentre non possono mancare anche la Costa Smeralda, il Lido di Venezia e il Salento.