S&P 500, nuove preoccupazioni in vista?

Anche questa settimana sembra procedere nel migliore dei modi, con gli indici statunitensi che si apprestano a continuare la loro direzione rialzista. Nelle ultime 13 sessioni settimanali di borsa, l’S&P 500 ha registrato solo una candela in rosso, di ampiezza decisamente irrilevante rispetto a quelle verdi. Le buone prospettive tecniche dell’indice azionario statunitense si alternano a nuove preoccupazioni legate agli eventi in corso, tra cui la stagione degli utili. Con l’inizio del nuovo trimestre e la costante crescita degli indici azionari statunitensi, che continuano a raggiungere livelli record, molti si chiedono se abbia senso preoccuparsi di eventuali cali, magari scaturiti da nuove preoccupazioni o da prese di profitto.

Cosa ci si può aspettare dall’S&P 500?

Il timore di un “profit warning” per il 2024 è molto sentito tra gli operatori di borsa e nei media, diventando una preoccupazione sempre più evidente. In un momento storico delicato come quello attuale, molti ritengono che possa bastare poco per alterare le variabili in gioco. Dal punto di vista macroeconomico, l’attenzione è rivolta ai dati di giovedì sugli ordinativi di beni durevoli, che forniranno indicazioni importanti sullo stato di salute dell’economia. Anche il PIL e i dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione sono variabili cruciali per definire le nuove aspettative delle borse riguardo le future politiche monetarie della banca centrale statunitense. [...]