Sorteggio Champions League: orario, fasce e dove vederlo in tv e in streaming

Sorteggio gironi Champions League 2023/2024: cresce l’attesa per l’ evento che, a distanza di tre anni dall’ultima volta, tornerà a svolgersi nella sempre suggestiva cornice del Gran Forum di Montecarlo.

Il sorteggio dei gironi è il momento in cui le quattro squadre italiane impegnate nella Champions League 2023/2024 - Napoli, Inter, Lazio e Milan - scopriranno quali saranno le loro avversarie nel gruppo eliminatorio.

Essendo il campione d’Italia in carica, il Napoli sarà in prima fascia al pari delle altre vincenti dei principali campionati europei, con le vincenti delle ultime Champions ed Europa League che andranno a completare il novero delle otto teste di serie.

Per l’Inter invece ci sarà la seconda fascia grazie alla fantastica cavalcata nell’ultima edizione che ha portato i meneghini a giocarsi la finale contro il City, mentre a Milan e Lazio spetterà la terza fascia con un maggiore rischio di poter pescare un girone di ferro.

La Champions League 2023/2024 prenderà il via ufficialmente martedì 19 settembre con la prima giornata del girone eliminatorio, mentre l’ultimo atto sarà la finale in programma per il primo giugno nella suggestiva cornice dello stadio Wembley di Londra.

Vediamo allora l’orario , le fasce delle italiane e dove poter vedere in diretta tv e streaming il sorteggio dei gironi della Champions League 2023/2024 che vedrà come protagoniste le italiane Napoli, Inter, Milan e Lazio.

Sorteggio gironi Champions League 2023/2024: data e orario

Il sorteggio gironi Champions League 2023/2024 avrà luogo oggi giovedì 31 agosto al Gran Forum di Montecarlo. L’orario dell’inizio della cerimonia è stato fissato per le ore 18:00.

Come ormai da tradizione, prima del sorteggio ci sarà l’immancabile cerimonia con la consegna dei premi UEFA Men’s Player of the Year, UEFA Women’s Player of the Year, UEFA Men’s Coach of the Year e UEFA Women’s Coach of the Year. Inoltre, il Premio del Presidente UEFA 2023 sarà consegnato dal Presidente UEFA Aleksander Čeferin.

Considerando anche i video che saranno proiettati, il vero e proprio sorteggio dei gironi della Champions dovrebbe iniziare ben dopo l’orario delle 18:00 indicato dalla UEFA come inizio ufficiale della cerimonia.

Dove vedere il sorteggio Champios League in diretta tv e streaming

Il sorteggio dei gironi della Champions League ormai è un evento mediatico a tutti gli effetti, con la cerimonia che viene trasmessa in diretta non solo in Europa, ma anche nel resto del mondo.

Giovedì 31 agosto a partire dalle ore 18:00 il sorteggio dei gironi Champions potrà essere visto in Italia in diretta televisiva in chiaro sul Canale 20 e sul satellite, per chi è in possesso di un abbonamento, su Sky Sport 24.

Il sorteggio potrà essere seguito anche in diretta streaming sulle piattaforme Sky Go, Now, Mediaset infinity e Prime Video. Infine anche il sito Uefa.com trasmetterà live la cerimonia di Montecarlo.

Le fasce delle italiane

Queste sono le quattro fasce in cui sono state suddivise le 32 squadre partecipanti alla Champions League 2023/2024.

Prima fascia:

Man City (ENG, Champions League holders)

Siviglia (ESP, Europa League holders)

Barcellona (ESP)

Napoli (ITA)

(ITA) Bayern München (GER)

Paris Saint-Germain (FRA)

Benfica (POR)

Feyenoord (NED)

Seconda fascia:

Real Madrid (ESP)

Man United (ENG)

Inter (ITA)

(ITA) Dortmund (GER)

Atlético de Madrid (ESP)

Lipsia (GER)

Porto (POR)

Arsenal (ENG)

Terza fascia:

Shakhtar Donetsk (UKR)

Salisburgo (AUT)

Milan (ITA)

(ITA) Braga (POR)

PSV (NED)

Lazio (ITA)

(ITA) Stella Rossa (SRB)

Copenhagen (DEN)

Quarta fascia:

Young Boys (SUI)

Real Sociedad (ESP)

Galatasaray (TUR)

Celtic (SCO)

Newcastle (ENG)

Union Berlin (GER)

Anversa (BEL)

Lens (FRA)

Tutte le italiane sperano di evitare il Newcastle, autentica mina vagante in quarta fascia, mentre tra le teste di serie pescare il Feyenoord, il Siviglia o il Benfica potrebbe evitare un girone di ferro.