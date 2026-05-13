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Sorpresa, l’ETF che è volato di più è questo. La classifica

Laura Naka Antonelli

13 Maggio 2026 - 12:13

Il punto sulla raccolta degli ETF tematici, firmato da Ark Invest. Per la prima volta dall’inizio del 2026, il podio non tocca a questi fondi. Le tabelle verità.

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Sorpresa: Rahul Bhushan, responsabile globale dei prodotti di investimento di ARK Invest Europe, divisione europea della società di gestione degli investimenti Ark Invest fondata da Cathie Wood, ha fatto notare che, nel mese di aprile, a salire sul podio degli ETF tematici non sono stati gli ETF sulla difesa, che pur hanno continuato a occupare una posizione di tutto rispetto nella classifica dei flussi netti in arrivo, così come neanche gli ETF sullo spazio.

La vetta della classifica è stata occupata da ETF tematici relativi a un altro settore, in un contesto che ha visto in generale i flussi netti raggiungere nel mese la cifra di 3,33 miliardi di dollari.

Bushan ha fatto anche il punto sul trend degli ETF dall’inizio del 2026, con tanto di tabelle indicando, oltre alla classifica dei flussi netti in arrivo, anche quella dei deflussi, ovvero dell’uscita degli investimenti da alcuni ETF tematici. [...]

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