Il sondaggio proposto da Money.it ai suoi lettori è netto, quasi brutale nella sua sintesi: alla domanda “È giusto aver graziato Nicole Minetti?”, il 78% risponde No, solo il 19% si dice favorevole e un marginale 3% resta incerto. Un risultato che non sorprende, ma che racconta molto più del singolo caso giudiziario

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La vicenda dell’ex consigliera lombarda, tornata al centro del dibattito pubblico dopo la concessione della grazia presidenziale, si è rapidamente trasformata in un nuovo terreno di scontro politico e mediatico. E le ultime settimane hanno contribuito a renderlo ancora più esplosivo.

Il ritorno del caso e le nuove ombre

Secondo le recenti ricostruzioni giornalistiche, la decisione di clemenza firmata dal Quirinale nel febbraio 2026 si basava su elementi umanitari legati alla necessità di assistenza a un minore adottato. Tuttavia, proprio questi presupposti sono finiti sotto la lente della magistratura e delle verifiche avviate dalla Procura generale di Milano, con accertamenti anche all’estero.

Le indagini – ancora in corso – stanno cercando di chiarire la veridicità delle informazioni fornite nella richiesta di grazia, dopo che alcune inchieste giornalistiche hanno sollevato dubbi sulla situazione familiare e sanitaria del minore e sulla documentazione presentata.

Il Quirinale, a sua volta, ha chiesto approfondimenti urgenti al Ministero della Giustizia per verificare la fondatezza delle notizie emerse, segno che il caso è tutt’altro che chiuso.

Il peso dell’opinione pubblica

In questo contesto, il sondaggio di Money.it diventa una sorta di “termometro morale” più che politico. Il dato del 78% contrario alla grazia indica una percezione diffusa: l’idea che il provvedimento non sia stato digerito dall’opinione pubblica, indipendentemente dagli aspetti tecnici o giuridici.

Non è solo una valutazione su Nicole Minetti, ma su un tema più ampio: la fiducia nelle istituzioni quando si tratta di atti di clemenza, soprattutto verso figure già fortemente esposte mediaticamente per vicende controverse.

Un caso che va oltre la persona

La polarizzazione del giudizio riflette anche un fenomeno tipico della comunicazione contemporanea: la sovrapposizione tra giustizia, narrazione mediatica e percezione pubblica. Nel caso Nicole Minetti, la storia personale dell’ex consigliera – già legata a vicende giudiziarie e politiche molto discusse – pesa inevitabilmente sul giudizio collettivo.

Le nuove verifiche e le polemiche istituzionali hanno riacceso un dibattito che sembrava chiuso, trasformando la grazia in un caso politico oltre che giudiziario. E il sondaggio lo certifica: per la maggioranza dei lettori, la decisione non è stata condivisibile.