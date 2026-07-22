Al giorno d’oggi molti professionisti gestiscono un’intera giornata lavorativa direttamente da uno smartphone. Tra chiamate, documenti condivisi, progetti sviluppati ad hoc e strumenti di intelligenza artificiale, avere un telefono performante è diventato fondamentale.

In casi come questo, bisogna andare oltre all’estetica e valutare fattori come l’autonomia della batteria e la durata degli aggiornamenti software. Non esiste un unico smartphone perfetto per tutti, dipende molto dalle proprie esigenze.

In questa guida, ti segnaliamo alcuni dei migliori modelli oggi disponibili alla vendita con i loro pro dedicati a ciascuna professione ed esigenza.

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Quale telefono da lavoro scegliere?

Avere uno telefono con cui poter lavorare che sia efficiente è importante: i dati ci dicono che è consuetudine per molti professionisti trascorrere svariate ore del giorno lavorando con i cellulari, indipendentemente dal luogo in cui si trovano.

Naturalmente non tutti hanno le stesse esigenze: alcuni hanno la necessità di utilizzare uno smartphone particolarmente potente, come un iPhone, mentre per altri è sufficiente un dispositivo con una buona memoria. Tuttavia, ci sono alcune considerazioni generali che possono aiutarti a fare la scelta migliore.

Potenza e prestazioni : assicurati che lo smartphone abbia abbastanza potenza per gestire le applicazioni e i compiti che devi svolgere. Controlla la velocità del processore, la quantità di RAM e lo spazio di archiviazione disponibile;

: assicurati che lo smartphone abbia abbastanza potenza per gestire le applicazioni e i compiti che devi svolgere. Controlla la velocità del processore, la quantità di RAM e lo spazio di archiviazione disponibile; Grandezza e durata della batteria : se prevedi di utilizzare lo smartphone per lunghe ore di lavoro senza accesso a una presa elettrica, assicurati che abbia una buona durata della batteria. Cercane uno con una batteria ad alta capacità o che supporti la ricarica rapida;

: se prevedi di utilizzare lo smartphone per lunghe ore di lavoro senza accesso a una presa elettrica, assicurati che abbia una buona durata della batteria. Cercane uno con una batteria ad alta capacità o che supporti la ricarica rapida; Dimensioni dello schermo : uno schermo più grande può essere utile se devi visualizzare e modificare documenti o fogli di calcolo. Tuttavia, uno smartphone più grande potrebbe essere meno comodo da trasportare. Trova un compromesso che si adatti alle tue esigenze;

: uno schermo più grande può essere utile se devi visualizzare e modificare documenti o fogli di calcolo. Tuttavia, uno smartphone più grande potrebbe essere meno comodo da trasportare. Trova un compromesso che si adatti alle tue esigenze; Connettività : assicurati che lo smartphone supporti le reti mobili più veloci disponibili nella tua area. Inoltre, la connettività Wi-Fi stabile è essenziale se prevedi di utilizzare applicazioni basate su Internet;

: assicurati che lo smartphone supporti le reti mobili più veloci disponibili nella tua area. Inoltre, la connettività Wi-Fi stabile è essenziale se prevedi di utilizzare applicazioni basate su Internet; Sistema operativo e compatibilità con le app : valuta se preferisci iOS o Android e assicurati che lo smartphone abbia accesso alle app di cui hai bisogno per il lavoro. Alcune app potrebbero essere disponibili solo su un determinato sistema operativo;

: valuta se preferisci iOS o Android e assicurati che lo smartphone abbia accesso alle app di cui hai bisogno per il lavoro. Alcune app potrebbero essere disponibili solo su un determinato sistema operativo; Sicurezza : se trattieni dati sensibili sullo smartphone o lo utilizzi per l’accesso a informazioni aziendali, assicurati che abbia funzionalità di sicurezza avanzate, come un sensore di impronte digitali o riconoscimento facciale, e che riceva regolarmente aggiornamenti di sicurezza;

: se trattieni dati sensibili sullo smartphone o lo utilizzi per l’accesso a informazioni aziendali, assicurati che abbia funzionalità di sicurezza avanzate, come un sensore di impronte digitali o riconoscimento facciale, e che riceva regolarmente aggiornamenti di sicurezza; Funzionalità aggiuntive : alcuni smartphone offrono funzionalità aggiuntive che potrebbero essere utili per il tuo lavoro, come una fotocamera di alta qualità per scansionare documenti o un supporto per la penna stylus per prendere appunti;

: alcuni smartphone offrono funzionalità aggiuntive che potrebbero essere utili per il tuo lavoro, come una fotocamera di alta qualità per scansionare documenti o un supporto per la penna stylus per prendere appunti; Affidabilità e supporto: scegli uno smartphone da un produttore affidabile che offra un buon servizio clienti e supporto tecnico, nel caso in cui incontri problemi con il dispositivo.

Tenendo conto di queste considerazioni, valuta attentamente le opzioni disponibili sul mercato e scegli lo smartphone che meglio si adatta alle tue esigenze lavorative. E lasciati aiutare dalla nostra classifica comparativa.

La classifica dei migliori smartphone da lavoro

Tra le tante caratteristiche elencate necessarie per i telefoni da lavoro vi è una certezza: per ogni necessità il mercato di oggi offre una o più proposte.

Tra queste troviamo prodotti molto diversi: alcuni sono molto costosi perché offrono prestazioni di alto livello, utili perciò a coloro che sul proprio smartphone devono aprire app molto pesanti.

Ci sono poi anche dispositivi più economici, per i professionisti che lavorano con lo smartphone, ma che devono assolvere a compiti più tradizionali e non necessitano quindi di grandi capacità di elaborazione.

Ecco, quindi, alcuni ottimi smartphone per professionisti di primo livello.

Smartphone Memoria ROM Memoria RAM Batteria Dimensione dello schermo Prezzo di listino iPhone 17 Pro Max 256 GB 12 GB 4685 mAh 6,9 pollici 1.378,99 euro Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB 12 GB 5000 mAh 6,9 pollici 1.249 euro Samsung Galaxy Z Fold7 256 GB 12 GB 4400 mAh 8 pollici espandibile 1.699 euro Google Pixel 10 Pro XL 256 GB 12 GB 5200 mAh 6,8 pollici 949 euro Huawei Pura 80 Pro 512 GB 12 GB 5170 mAh 6,75 pollici 834,99 euro OPPO Find X9 Pro 512 GB 16 GB 7500 mAh 6,78 pollici 1.179 euro Honor Magic8 Pro 512 GB 12 GB 6270 mAh 6,71 pollici 869,99 euro Xiaomi 17T Pro 256 GB 12 GB 7000 mAh 6,83 pollici 899,90 euro Samsung Galaxy XCover 7 128 GB 6 GB 4050 mAh 6,6 pollici 229,99 euro Unihertz Titan 2 512 GB 12 GB 5050 mAh 4,5 pollici 569 euro

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iPhone 17 Pro Max

L’iPhone 17 Pro Max resta il riferimento per chi già possiede altri dispositivi Apple o vuole affidarsi a un ecosistema integrato.

Il display è da 6,9" ProMotion e arriva fino a 3.000 nit di luminosità di picco, mentre il chip A19 Pro garantisce potenza di elaborazione massima. Il comparto fotografico Pro Fusion da 48 MP torna utile per digitalizzare i documenti in movimento, mentre la batteria copre un’intera giornata di uso intenso.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Per chi preferisce Android, il Samsung Galaxy S26 Ultra è lo smartphone più equilibrato oggi sul mercato. Vanta un display Dynamic AMOLED 2X da 6,9" con la nuova funzione Privacy Display, S Pen integrata, quattro fotocamere da 200 MP e 7 anni di aggiornamenti garantiti.

È un telefono ottimo per chi scrive e c’è anche Galaxy AI per editing foto e trascrizioni automatiche.

Samsung Galaxy Z Fold7

Il Fold7 rimane la scelta ideale per chi lavora molto con slide, grafici o email e vuole un display ampio senza portarsi in giro un tablet. Più sottile e leggero, si apre in un pannello da 8" ad alta risoluzione.

La batteria da 4.400 mAh è nella media, ma la produttività offerta dal doppio schermo compensa ampiamente.

Google Pixel 10 Pro XL

Il Pixel 10 Pro XL punta tutto sulla fotocamera, su AI Gemini e sugli aggiornamenti del software a lungo termine. Sono infatti garantiti ben 7 anni di update. Il display Super Actua da 6,8" arriva fino a 3.300 nit di picco e ha una batteria che supera le 24 ore di autonomia.

Gemini è ottimo per riassumere email, trascrivere riunioni, tradurre in tempo reale e molto altro, così da renderlo il collaboratore perfetto per chi lavora molto con contenuti testuali.

Huawei Pura 80 Pro

Il Pura 80 Pro punta forte sulla fotografia grazie alla Ultra Lighting Camera da 1 pollice e 50 MP che cattura molta più luce rispetto alla generazione precedente La batteria da 5.170 mAh si ricarica fino al 100% in 50 minuti grazie alla ricarica SuperCharge da 100W.

Non sono però inclusi i servizi Google. Gira infatti sulla EMUI 15 di Huawei con AppGallery come store di applicazioni.

OPPO Find X9 Pro

L’OPPO Find X9 Pro si presenta con una delle migliori batterie di sempre, capace di garantire oltre 48 ore di autonomia con uso standard. Il comparto fotografico ha un teleobiettivo periscopico da 200 MP.

Lato display, c’è un pannello AMOLED da 6,78" con picco di 3.600 nit che garantisce ottima leggibilità anche all’aperto. La ricarica rapida è da 80W via cavo e 50W wireless, un ottimo standard.

Honor Magic8 Pro

L’Honor Magic8 Pro è una delle sorprese di quest’anno. Ha una batteria da 6.270 mAh, ricarica rapida da 100W e display OLED QHD da 6,71 pollici con risoluzione HDR10+.

Ci sono alcuni compromessi a cui doversi adeguare lato fotocamera, visto che la gestione dell’HDR nelle scene notturne non è delle migliori.

Xiaomi 17T Pro

Lo Xiaomi 17T Pro è uno smartphone che offre prestazioni da top di gamma senza toccare fasce di prezzo troppo elevate. La batteria da 7000 mAh con ricarica rapida da 100W garantisce una buona autonomia nell’arco di tutta la giornata e oltre.

Il display è un AMOLED a 144Hz ideale per chi passa molte ore davanti allo schermo, mentre la certificazione IP68 garantisce una buona resistenza quotidiana.

Samsung Galaxy XCover 7

Il Samsung Galaxy XCover 7 è un rugged phone ideale per chi lavora in cantiere o in ambienti pericolosi. Certificato IP68, ha una batteria rimovibile da 4050 mAh.

Le prestazioni sono nella media, con aggiornamenti garantiti fino a 4 anni e la sicurezza Knox per un uso aziendale.

Unihertz Titan 2

Chiudiamo con l’Unihertz Titan 2, un telefono pensato per chi ama la scrittura con tastiera fisica QWERTY. È un dispositivo che unisce due mondi, considerando che ha Android 16 come sistema operativo e il 5G incluso. Oltre al doppio schermo per poter gestire le notifiche anche a tastiera chiusa.

Apprezzabile la batteria da 5050 mAh con ricarica rapida a 33W per poter godere di un’autonomia di una giornata. La fotocamera è il punto debole di tutto il dispositivo.