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Small cap, è arrivata l’ora della rivincita. Ecco 3 ETF da comprare subito

Redazione Money Premium

6 Maggio 2026 - 14:24

Gli strategist di Bank of America hanno scovato tre opportunità in un segmento di mercato che merita attenzione.

Small cap, è arrivata l’ora della rivincita. Ecco 3 ETF da comprare subito

Nel mese di aprile il segmento delle small cap americane ha vissuto uno dei momenti più brillanti degli ultimi anni, attirando l’attenzione di investitori e gestori professionali.

Dopo un lungo periodo in cui le large cap tecnologiche avevano monopolizzato i guadagni di mercato, i titoli a piccola capitalizzazione hanno dimostrato una vitalità inaspettata, registrando performance che riportano alla memoria i cicli espansivi post-crisi.

Questo risveglio non rappresenta soltanto un rimbalzo tecnico, ma potrebbe segnalare l’inizio di una fase più strutturale di rotazione settoriale e di stile, favorita dal recupero dell’economia reale, dal miglioramento degli utili aziendali e da un contesto di tassi potenzialmente più accomodante. Per gli abbonati che seguono con attenzione l’evoluzione degli asset class alternativi alle megacap, comprendere le dinamiche in corso diventa essenziale per valutare eventuali aggiustamenti di portafoglio e cogliere opportunità di diversificazione. [...]

Money

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