Nuovi prezzi delle sigarette dal 5 giugno, scopri il listino aggiornato con tutte le marche interessate da aumenti e ribassi. Ecco cosa cambia.
Cambiano i prezzi di alcune marche di sigarette da venerdì 5 giugno. Il cambio di listino di prezzo è previsto per 13 marche di sigarette, ma mentre alcune subiscono un incremento che va dai 10 ai 20 centesimi, altre prevedono una diminuzione di prezzo di 50 centesimi.
La comunicazione è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e alla comunicazione seguirà, domani, il relativo provvedimento con il listino dei prezzi aggiornato.
Vediamo quali sono le marche che aumentano e quelle che diminuiscono di prezzo.
Quali marche di sigarette aumentano di prezzo?
I marchi toccati da questo nuovo aumento sono 6 e subiscono un incremento tra 10 e 20 centesimi al pacchetto. Il rincaro più pesante lo subiscono le sigarette Che che arriveranno a costare fino 5,40 euro al pacchetto.
Nella seguente tabella le marche toccate da questo ultimo aumento del 2026 con relativi nuovi prezzi.
|Sigarette
|Conf.ne Da
|Nuovo prezzo in €
|ELIXYR RED
|astuccio da 20 pezzi
|5,30
|ELIXYR BLUE
|astuccio da 20 pezzi
|5,30
|ELIXYR+
|astuccio da 20 pezzi
|5,30
|CHE
|astuccio da 20 pezzi
|5,40
|CHE ORIGINAL BLUE
|astuccio da 20 pezzi
|5,40
|ELIXYR+ X-TYPE
|astuccio da 20 pezzi
|5,30
Per quali sigarette diminuisce il prezzo?
A diminuire è il prezzo di alcune sigarette elettroniche e nello specifico degli stick usati per il dispositivo Glo che scendono da 5,50 euro a 5 euro.
Dietro la riduzione c’è una revisione dell’accisa che passa da 275 a 259 euro ogni mille sigarette.
Nella seguente tabella vediamo quali prodotti subiranno una diminuzione di prezzo e il nuovo costo al pacchetto.
|Tabacchi da inalazione senza combustione e prodotti a essi assimilati
|Conf.ne
|Nuovo prezzo in €
|VIRTO STICKS AZURE TOBACCO
|da 20 pezzi
|5,00
|VIRTO STICKS BALANCED TOBACCO
|da 20 pezzi
|5,00
|VIRTO STICKS CLASSIC TOBACCO
|da 20 pezzi
|5,00
|VIRTO STICKS COPPER TOBACCO
|da 20 pezzi
|5,00
|VIRTO STICKS SIGNATURE TOBACCO
|da 20
|5,00
|VIRTO STICKS SILVER TOBACCO
|da 20 pezzi
|5,00
|VIRTO STICKS BLUE TOBACCO
|da 20 pezzi
|5,00
© RIPRODUZIONE RISERVATA