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Sigarette, nuovi prezzi dal 5 giugno, le marche che aumentano e diminuiscono

Patrizia Del Pidio

4 Giugno 2026 - 17:45

Nuovi prezzi delle sigarette dal 5 giugno, scopri il listino aggiornato con tutte le marche interessate da aumenti e ribassi. Ecco cosa cambia.

Sigarette, nuovi prezzi dal 5 giugno, le marche che aumentano e diminuiscono
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Cambiano i prezzi di alcune marche di sigarette da venerdì 5 giugno. Il cambio di listino di prezzo è previsto per 13 marche di sigarette, ma mentre alcune subiscono un incremento che va dai 10 ai 20 centesimi, altre prevedono una diminuzione di prezzo di 50 centesimi.

La comunicazione è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e alla comunicazione seguirà, domani, il relativo provvedimento con il listino dei prezzi aggiornato.
Vediamo quali sono le marche che aumentano e quelle che diminuiscono di prezzo.

Quali marche di sigarette aumentano di prezzo?

I marchi toccati da questo nuovo aumento sono 6 e subiscono un incremento tra 10 e 20 centesimi al pacchetto. Il rincaro più pesante lo subiscono le sigarette Che che arriveranno a costare fino 5,40 euro al pacchetto.

Nella seguente tabella le marche toccate da questo ultimo aumento del 2026 con relativi nuovi prezzi.

Sigarette Conf.ne Da Nuovo prezzo in €
ELIXYR RED astuccio da 20 pezzi 5,30
ELIXYR BLUE astuccio da 20 pezzi 5,30
ELIXYR+ astuccio da 20 pezzi 5,30
CHE astuccio da 20 pezzi 5,40
CHE ORIGINAL BLUE astuccio da 20 pezzi 5,40
ELIXYR+ X-TYPE astuccio da 20 pezzi 5,30

Per quali sigarette diminuisce il prezzo?

A diminuire è il prezzo di alcune sigarette elettroniche e nello specifico degli stick usati per il dispositivo Glo che scendono da 5,50 euro a 5 euro.

Dietro la riduzione c’è una revisione dell’accisa che passa da 275 a 259 euro ogni mille sigarette.

Nella seguente tabella vediamo quali prodotti subiranno una diminuzione di prezzo e il nuovo costo al pacchetto.

Tabacchi da inalazione senza combustione e prodotti a essi assimilati Conf.ne Nuovo prezzo in €
VIRTO STICKS AZURE TOBACCO da 20 pezzi 5,00
VIRTO STICKS BALANCED TOBACCO da 20 pezzi 5,00
VIRTO STICKS CLASSIC TOBACCO da 20 pezzi 5,00
VIRTO STICKS COPPER TOBACCO da 20 pezzi 5,00
VIRTO STICKS SIGNATURE TOBACCO da 20 5,00
VIRTO STICKS SILVER TOBACCO da 20 pezzi 5,00
VIRTO STICKS BLUE TOBACCO da 20 pezzi 5,00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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# Accise
# Sigarette

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