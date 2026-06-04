Cambiano i prezzi di alcune marche di sigarette da venerdì 5 giugno. Il cambio di listino di prezzo è previsto per 13 marche di sigarette, ma mentre alcune subiscono un incremento che va dai 10 ai 20 centesimi, altre prevedono una diminuzione di prezzo di 50 centesimi.

La comunicazione è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e alla comunicazione seguirà, domani, il relativo provvedimento con il listino dei prezzi aggiornato.

Vediamo quali sono le marche che aumentano e quelle che diminuiscono di prezzo.

Quali marche di sigarette aumentano di prezzo?

I marchi toccati da questo nuovo aumento sono 6 e subiscono un incremento tra 10 e 20 centesimi al pacchetto. Il rincaro più pesante lo subiscono le sigarette Che che arriveranno a costare fino 5,40 euro al pacchetto.

Nella seguente tabella le marche toccate da questo ultimo aumento del 2026 con relativi nuovi prezzi.

Sigarette Conf.ne Da Nuovo prezzo in € ELIXYR RED astuccio da 20 pezzi 5,30 ELIXYR BLUE astuccio da 20 pezzi 5,30 ELIXYR+ astuccio da 20 pezzi 5,30 CHE astuccio da 20 pezzi 5,40 CHE ORIGINAL BLUE astuccio da 20 pezzi 5,40 ELIXYR+ X-TYPE astuccio da 20 pezzi 5,30

Per quali sigarette diminuisce il prezzo?

A diminuire è il prezzo di alcune sigarette elettroniche e nello specifico degli stick usati per il dispositivo Glo che scendono da 5,50 euro a 5 euro.

Dietro la riduzione c’è una revisione dell’accisa che passa da 275 a 259 euro ogni mille sigarette.

Nella seguente tabella vediamo quali prodotti subiranno una diminuzione di prezzo e il nuovo costo al pacchetto.