Si torna a parlare di recessione: cosa dicono gli esperti

Una potenziale invasione russa dell’Ucraina potrebbe spingere le economie in recessione, ponendo un altro rischio significativo per i mercati azionari: così si stanno esprimendo importanti analisti finanziari.

Il 14 febbraio, dopo un venerdì traballante nelle piazze della finanza globale, si sta palesando come un lunedì nero.

I prezzi del greggio sono aumentati e il gas naturale è salito nei mercati europei, tra gli avvertimenti del Governo degli Stati Uniti che la Russia potrebbe organizzare un’invasione già in settimana.

La situazione di stallo ha spinto al ribasso le azioni asiatiche ed europee, esacerbando le perdite di quest’anno innescate dai timori che le banche centrali aumenteranno i tassi di interesse in modo più aggressivo di quanto previsto in precedenza per domare l’aumento dell’inflazione.

Cosa prevedere con lo spettro di una guerra? L’ipotesi recessione torna a spaventare.

Recessione in vista? I timori degli analisti

Non ha usato mezzi termini Michael Wilson, chief equity strategist di Morgan Stanley nel descrivere quello che potrebbe accadere: “una guerra aumenta materialmente le probabilità di un vortice polare per l’economia e gli utili”

In focus, naturalmente, i prezzi energetici, scossi anche dalla possibilità di conflitto e di stop a forniture petrolifere e di gas da Russia e Ucraina.

Morgan Stanely ha sottolineato che la domanda verrebbe distrutta e potrebbe far precipitare diverse economie in una vera e propria recessione. In questo scenario, i titoli energetici sono i più a rischio di svendita.

Wilson, che ha costantemente avvertito che i mercati azionari statunitensi si stanno dirigendo verso una correzione e ha l’obiettivo di fine anno più basso per l’indice S&P 500 tra tutti gli strateghi intervistati da Bloomberg, sostiene che gli investitori sposteranno dall’inflazione alla crescita economica il loro focus.

In effetti, un’economia in forte decelerazione potrebbe significare che la Federal Reserve non aumenterà i tassi tutte le volte che i mercati si aspettano attualmente, ha affermato.

Susannah Streeter, analista senior per gli investimenti e i mercati, ha affermato che i due problemi, del conflitto incombente e dell’impennata dei prezzi, sono probabilmente alla base del calo del sentimento.

“Mentre i consumatori si preparano a un ulteriore dolore finanziario mentre le bollette della famiglia salgono e i rivenditori sono costretti a trasferire i costi più elevati delle materie prime, dei trasporti e del lavoro attraverso il prezzo di beni e servizi, gli investitori sono doppiamente spaventati dalla prospettiva di uno scoppio della guerra in Europa”

In gioco c’è la fiducia nei consumi e, quindi, nella ripresa.

Più ottimismo da Goldman Sachs, che ha tagliato l’obiettivo di fine anno per l’indice S&P 500, ma vede ancora un rialzo o circa l’11% in più rispetto ai livelli attuali per le azioni statunitensi.

Mark Haefele, chief investment officer di UBS, ha dichiarato:

“Nonostante la recente volatilità, è importante ricordare che siamo ancora in un contesto di robusta crescita economica e degli utili e, nel nostro caso di base, prevediamo un rialzo per i mercati azionari nel resto dell’anno. Il nostro caso di base è che l’inflazione diminuirà e le tensioni geopolitiche si attenueranno nei prossimi mesi, consentendo ai mercati di salire”