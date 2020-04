Si può correre all’aperto? L’ultima circolare vieta di fare jogging: facciamo chiarezza

La domanda è sempre quella: si può correre, passeggiare e fare sport all’aperto? Per fare chiarezza è intervenuto il Viminale con una nuova circolare che non è passata inosservata. Qui viene ribadito che è permesso uscire di casa per passeggiare, portare a spasso il cane e le uscite genitore- figlio, a patto che non ci si allontani dal luogo di abitazione e non si esca dal quartiere. Correre, fare esercizi all’aperto e altre attività sportive, invece, è vietato.

La nota del Viminale contiene il divieto espresso di fare jogging, sia nei parchi cittadini e nelle ville comunali (che sono chiusi fino a data da destinarsi) sia sotto l’abitazione.

Per i runners non c’è scusa che tenga: correre è vietato, ci si deve accontentare di una breve passeggiata intorno all’edificio, se proprio non se ne può fare a meno. L’invito del Governo e delle Autorità sanitarie resta quello di stare in casa il più possibile e di limitare le uscite allo stretto indispensabile.

Si può passeggiare, correre e fare sport all’aria aperta?

Fin da quando hanno avuto applicazione le misure restrittive del Governo, questo è stato uno dei punti più discussi, e pare che gli Italiani non vogliano proprio rinunciare alla corsetta e allo sport all’aperto. Stavolta però dovranno cedere perché la circolare del 31 marzo 2020 (in allegato) riporta le parole seguenti:

“Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging)”

Ministero dell’Interno, circolare 31 marzo 2020 Precisazioni sull’attività sportiva all’aria aperta

Fare jogging, quindi, è vietato, sia al parco che sotto casa. Invece è consentita la passeggiata genitore-figlio, ma un genitore alla volta e nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro con gli altri individui in strada. Anche passeggiare da soli o con il cane si può, ma nelle vicinanze di casa ed evitando assembramenti.

Correre e passeggiare all’aperto: dove è vietato in modo assoluto

Vi sono delle Regioni che prevedono restrizioni ancor più severe. In Campania, Lombardia e Veneto è vietato correre e passeggiare e portare il cane a spasso è possibile solo entro 200-300 metri dalla propria abitazione. Qui le regole sono ancora più restrittive che nel resto dell’Italia. Difatti i Governatori di Lombardia e Campania si sono scagliati contro l’ultima circolare del Viminale, che, secondo loro, allenterebbe eccessivamente le maglie delle restrizioni.

Posso uscire di casa in bici?

Un’ottima alternativa potrebbe essere uscire in bicicletta, ma anche qui ci sono dei limiti da rispettare. In particolare, la bici può essere utilizzata solo per fare spostamenti necessari come andare al lavoro, fare la spesa, assistere un parente disabile e altre operazioni urgenti. Quindi è vietato fare sport in bici allontanandosi dal quartiere e dal Comune di residenza/domicilio.

Cosa rischiano i trasgressori

L’ultimo decreto ministeriale ha inasprito le sanzioni per chi esce di casa senza motivo. Quindi chi viene colto a correre/passeggiare lontano dal proprio domicilia adesso rischia una multa che va da 500 a 5000 euro e l’arresto da 3 a 18 mesi. Sanzione raddoppiata in caso di recidiva.