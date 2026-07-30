Servizio Civile Universale, bando in scadenza. 519 euro al mese ai volontari, come candidarsi

Ultima chiamata per chi desidera fare un’esperienza nel sociale e, al tempo stesso, arricchire il proprio curriculum con un’attività riconosciuta dallo Stato. Nonostante la chiusura ad aprile delle selezioni per il bando ordinario del Servizio Civile Universale, fino alle ore 14 del 28 agosto 2026 sarà possibile inviare la propria candidatura per alcuni ruoli specifici.

L’opportunità è rivolta ai giovani interessati a impegnarsi in attività di supporto alle persone più fragili, con un percorso che prevede un assegno mensile e che può rappresentare anche un vantaggio in vista dei futuri concorsi pubblici.

Servizio Civile Universale, bando aperto per 947 volontari

Il bando ordinario del Servizio Civile Universale ha messo a disposizione 65.964 posti distribuiti in 2.839 progetti, ma le candidature si sono chiuse ad aprile. Tuttavia, è ancora possibile inviare la propria domanda per 947 posti da operatore volontario, che saranno impiegati in 71 progetti dedicati all’assistenza e all’accompagnamento di grandi invalidi e ciechi civili.

L’attività si svolge nell’ambito di progetti che puntano a garantire un supporto concreto alle persone con disabilità, affiancandole negli spostamenti e nelle esigenze della vita quotidiana attraverso gli enti coinvolti nell’iniziativa.

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Chi può partecipare al Servizio Civile Universale

Per poter presentare la propria candidatura è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni, vale a dire non aver ancora compiuto 29 anni al momento dell’invio della domanda. Il bando è aperto ai cittadini italiani, ai cittadini di un Paese dell’Unione europea e ai cittadini extra-Ue regolarmente residenti in Italia.

Sono invece esclusi coloro che hanno già svolto il Servizio Civile Nazionale o Universale, così come chi ha avuto rapporti di lavoro o collaborazioni retribuite superiori a tre mesi con l’ente presso cui intende candidarsi nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda. L’opportunità è inoltre aperta anche a chi non ha ancora concluso il proprio percorso di studi; non è infatti richiesto alcun diploma per partecipare alla selezione.

Nel bando sono inoltre previste precise cause di esclusione legate alle condanne penali. Viene però chiarito che l’interruzione di un precedente servizio per motivi di salute o per emergenze sanitarie non impedisce la partecipazione alla selezione.

Quanto spetta ai volontari e quanto dura il servizio

L’impegno previsto varia in base al progetto scelto, ma la durata è compresa tra 8 e 12 mesi, con un monte ore massimo di 25 ore settimanali. L’attività è dunque compatibile con un percorso universitario o con un altro impiego , purché quest’ultimo non sia a tempo pieno e consenta di rispettare gli orari previsti dal progetto. Ai volontari è riconosciuto, per tutta la durata del servizio, un assegno mensile di 519,47 euro netti, esente da Irpef.

Oltre al sostegno economico, il Servizio Civile è pensato come un’esperienza formativa, volta all’acquisizione di competenze organizzative e relazionali attraverso l’attività sul campo e il confronto con realtà che operano quotidianamente nel Terzo Settore.

L’esperienza può offrire vantaggi anche dopo la conclusione del servizio. Chi completa il periodo senza demerito beneficia infatti della riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici banditi dalla Pubblica amministrazione. A ciò si aggiunge la possibilità di accedere alla Carta Giovani Nazionale, che consente di usufruire di agevolazioni e convenzioni dedicate.

Come fare domanda entro il 28 agosto 2026

Per inviare la propria candidatura ai 947 posti previsti dal bando è necessario accedere alla piattaforma del Servizio Civile Universale, autenticandosi con Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). I cittadini non appartenenti all’Unione europea che non dispongono di questi strumenti possono richiedere credenziali dedicate per accedere comunque al portale.

Durante la procedura è necessario selezionare il progetto di interesse, compilare le autocertificazioni richieste e allegare il proprio curriculum vitae, utile per la valutazione dei titoli posseduti dal candidato. La domanda dovrà essere trasmessa entro le ore 14 del 28 agosto.