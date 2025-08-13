Sempre più diamanti, dopo 30 anni scoperto un nuovo giacimento

Dopo tre decenni, in Angola è stato individuato un nuovo giacimento di kimberlite. La scoperta è stata realizzata dalla società mineraria De Beers durante una prima perforazione in un gruppo di siti considerati ad alta priorità nel Paese africano.

Sono passati oltre dieci anni da quando De Beers ha lasciato l’Angola. Il ritorno è avvenuto nel 2022, con la firma di due contratti di investimento minerario con il governo angolano nell’aprile di quell’anno, seguiti da nuovi accordi nel 2024 per le attività di esplorazione e lavorazione dei diamanti.

«Crediamo che l’Angola sia uno dei luoghi migliori al mondo per cercare diamanti, e questa scoperta rafforza la nostra fiducia», ha dichiarato il CEO di De Beers, Al Cook.

Lo stesso Cook ha aggiunto: «Sono entusiasta del ruolo che De Beers può svolgere nell’aiutare l’Angola a realizzare il suo enorme potenziale, sia sotto terra che in superficie».

La compagnia ha annunciato che, nei prossimi mesi, proseguirà con nuove trivellazioni, indagini geofisiche e analisi di laboratorio per determinare la tipologia di kimberlite rinvenuta e valutarne il potenziale diamantifero.