Il secondo miglior mercatino di Natale d’Europa si trova molto vicino all’Italia

Anche per le festività natalizie 2025/2026 migliaia di viaggiatori da tutto il mondo hanno espresso le proprie preferenze sulla piattaforma European best destinations. Più di 800.000 persone provenienti da 179 Paesi hanno stilato la classifica dei migliori mercatini natalizi d’Europa, con annessi raggruppamenti interni che permettono di selezionare la destinazione perfetta per ogni gusto. Abbiamo per esempio il mercatino natalizio più elegante, quello più creativo e anche quello più fiabesco. Quest’ultimo si trova in Italia, ma comunque dal nostro Paese è facile raggiungere la maggior parte delle mete preferite dai turisti.

In generale, il Natale è un momento magico per spostarsi in Europa, alla riscoperta di profumi, luci, tradizioni e sapori nel clima di festa. Chi vuole puntare al massimo, però, non può lasciarsi sfuggire il mercatino natalizio di Craiova. La città rumena ospita il mercatino di Natale migliore d’Europa e anche il più grande, estendendosi per oltre 280.000 metri quadrati.

Craiova supera giganti storici come Vienna, Strasburgo e Dresda con l’evento a tema Schiaccianoci, accumulando il doppio dei voti ricevuti dalle prime posizioni delle passate edizioni. Al secondo posto troviamo invece Zurigo, che è medaglia d’oro tra i mercatini natalizi più belli, molto vicina all’Italia e pronta ad accogliere i visitatori con attrazioni di ogni genere.

Zurigo è il secondo miglior mercatino di Natale d’Europa

Come anticipato, Zurigo si è confermata un’eccellenza nei mercatini natalizi europei. In seconda posizione nella classifica complessiva e addirittura al primo posto tra i mercatini più belli, oltre alla medaglia d’argento per l’illuminazione natalizia, la città svizzera è quasi una tappa obbligata. Il cuore pulsante dell’evento è Wienachtsdorf a Sechseläutenplatz, racchiuso tra l’Opera e il lago, in un tripudio di chalet di legno fra cui si staglia un maestoso albero di Natale.

Si respira invece un’atmosfera più moderna nella Weihnachtsallee nei pressi della stazione principale di Zurigo, con oltre 80 bancarelle rotanti che spaziano in varie eccellenze enogastronomiche. Ma oltre alla cupola di vin brulé non si può perdere anche il fascino artistico della città, con l’Illuminarium del Museo nazionale svizzero. Chi visita il mercatino natalizio di Zurigo deve prepararsi a un’esperienza unica e completamente immersiva, dove creatività e innovazione si mescolano alla tradizione e alla cultura.

Come sottolineato dai viaggiatori che hanno contribuito alla realizzazione della classifica, non ci sono altre mete europee altrettanto variegate e capaci di riunire in un’unica esperienza così tanti pregi differenti. Non sarà certo un caso se Zurigo arriva al secondo posto tra tutti i mercati natalizi 2025/2026, subito dopo Craiova.

Quest’ultima ha riscontrato un successo davvero insormontabile, con sculture e ornamenti giganteschi che rendono l’atmosfera surreale e magica. La slitta di Babbo Natale (la più alta di tutta l’Europa orientale), la pista di pattinaggio sul ghiaccio, la ruota panoramica, gli chalet dipinti a mano e il viaggio culinario nelle specialità della cucina dell’Europa dell’Est sono ingredienti di un risultato strepitoso e inimitabile.

Il migliore mercatino natalizio d’Italia

In questa classifica europea troviamo l’evento che unisce Asti, Govone e San Damiano d’Asti al sesto posto, rendendo il Magico Paese di Natale l’evento migliore delle celebrazioni festive in Italia. Il tema “Ritorno alle radici” unisce le tre splendide città in un evento magico, in grado di attirare ogni anno più di mezzo milione di visitatori.

Si va da Asti e le sue oltre 130 bancarelle, che lo rendono il secondo mercato più grande del nostro Paese, a Govone dove il Castello Reale (patrimonio dell’Unesco) ospita il villaggio di Babbo Natale, la scuola degli Elfi e ulteriori bancarelle per scoprire l’artigianato locale e il confortevole abbraccio della cucina piemontese. Non deve stupire che oltre alla sesta posizione nella classifica complessiva, il mercatino di Govone e Asti è stato giudicato come la celebrazione festiva più prestigiosa e pure come il mercatino più fiabesco.