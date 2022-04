Seconda laurea, come funziona e perché conviene

La sete di conoscenza e la passione per un settore disciplinare amplio può far sì che, a percorso di studio concluso, molti studenti desiderino prendere una seconda laurea. Dopo aver scritto la tesi universitaria e aver conseguito il titolo di Dottore/Dottoressa, lo studente può avere in animo quindi di approfondire i propri studi in un altro settore disciplinare.

Eppure, a differenza di quello che si potrebbe pensare, decidere di conseguire una seconda laurea, al giorno d’oggi, è ancora una decisione valida che porta con sé dei vantaggi, come potenziare il proprio curriculum vitae.

Per questa ragione, o come la semplice passione per lo studio, possono far sì che gli studenti si domandi esattamente come funzioni la seconda laurea. È importante sapere che tutto il sistema accademico italiano ed europeo si basa sul conteggio dei crediti formativi universitari (Cfu). È quindi possibile abbreviare il percorso della seconda laurea grazie al riconoscimento di alcuni crediti formativi. È opportuno fare chiarezza: ecco cos’è la seconda laurea, perché conviene e come funziona.

Seconda laurea, cos’è e perché conviene?

La seconda laurea è il conseguimento di un titolo di studi di pari livello a quello che si possiede, ma in un altro ramo della stessa area disciplinare; ancora in molti scelgono di conseguire una seconda laurea per spostare il proprio ambito di interessa.

È bene comunque sempre valutare con cura se sia meglio iscriversi a un’altra laurea di pari livello o proseguire specializzandosi ulteriormente, passando quindi dalla triennale alla magistrale e da quest’ultima a un master post-laurea o a un dottorato di ricerca. Ovviamente anche scegliere di prendere una seconda laurea ha i propri vantaggi, quali:

Ampliare le conoscenze e competenze. Arricchendo il proprio bagaglio culturale sarà possibile sviluppare delle competenze in più, o avere una preparazione più profonda che non potrà passare inosservata nel mondo lavorativo.

Aumentare i possibili sbocchi lavorativi. Con due lauree affini o in ambiti disciplinari diversi è ovvio che aumentino le opportunità di lavoro.

Aumentano le possibilità di ottenere una promozione durante la tua carriera lavorativa. Alcune indagini statistiche hanno rilevato che possedere una seconda laurea consente al lavoratore o lavoratrice di fare carriera più velocemente rispetto a chi possiede una sola laurea.

Seconda laurea, come funziona: iscrizioni ed esami riconosciuti

La sete di conoscere è fondamentale quando si decide di conseguire una seconda laurea, ma non bisogna dimenticare che questa oltre al percorso studi implica anche un iter burocratico - il vero incubo di ogni matricola universitaria. È opportuno quindi capire come funziona la seconda laurea, iscrizioni ed esami riconosciuti.

Innanzitutto sarà necessario verificare se il corso interessato prevede l’accesso programmato, in quanto potrebbe essere richiesto di eseguire il test, nonostante la laurea già conseguita. È bene poi verificare quali sono le tasse da pagare, visto che in alcuni atenei - non tutti - possono esserci dei contributi aggiuntivi da versare per chi si iscrive a una seconda laurea.

Per l’iscrizione è meglio rivolgersi alla segreteria didattica, in modo da verificare con cura la possibilità di poter convalidare alcuni esami già sostenuti nella carriera precedente. La possibilità di avere degli esami riconosciuti è data per un numero limitato di Cfu. È possibile che ad esempio siano convalidati esami comuni o simili presenti in entrambi i corsi, un esempio tra tutti potrebbero essere gli esami di storia, presenti in ogni laurea umanistica. Questo farà sì che il percorso per conseguire la seconda laurea sia più breve, ma non meno ricco di soddisfazioni.