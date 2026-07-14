Se i rendimenti continuano a salire, il mercato immobiliare potrebbe essere il prossimo a cedere

Se i rendimenti dei Treasury americani a 10 e 30 anni continuassero a salire rispettivamente oltre il 4,5% e il 5%, fino a dove potrebbe spingersi la pressione sul mercato immobiliare, già alle prese con mutui trentennali che sfiorano il 6,5%?

Ogni rialzo dei rendimenti obbligazionari si traduce quasi automaticamente in costi di finanziamento più elevati per famiglie e imprese, creando un effetto domino che potrebbe colpire proprio il settore che, storicamente, regge l’intera architettura del credito al consumo.

Se possiedi un mutuo a tasso variabile, stai valutando un acquisto immobiliare o hai in portafoglio titoli legati al real estate, capire la dinamica tra obbligazioni e mattone potrebbe rivelarsi più urgente di quanto sembri. [...]