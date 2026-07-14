Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Se i rendimenti continuano a salire, il mercato immobiliare potrebbe essere il prossimo a cedere

Tommaso Scarpellini

14 Luglio 2026 - 07:54

Treasury in salita, mutui al limite: il mercato immobiliare regge ancora, ma i segnali sottotraccia raccontano qualcosa di diverso. Forse.

Se i rendimenti continuano a salire, il mercato immobiliare potrebbe essere il prossimo a cedere
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

Se i rendimenti dei Treasury americani a 10 e 30 anni continuassero a salire rispettivamente oltre il 4,5% e il 5%, fino a dove potrebbe spingersi la pressione sul mercato immobiliare, già alle prese con mutui trentennali che sfiorano il 6,5%?

Ogni rialzo dei rendimenti obbligazionari si traduce quasi automaticamente in costi di finanziamento più elevati per famiglie e imprese, creando un effetto domino che potrebbe colpire proprio il settore che, storicamente, regge l’intera architettura del credito al consumo.

Se possiedi un mutuo a tasso variabile, stai valutando un acquisto immobiliare o hai in portafoglio titoli legati al real estate, capire la dinamica tra obbligazioni e mattone potrebbe rivelarsi più urgente di quanto sembri. [...]

Sblocca questo contenuto Premium

Offerta estiva a tempo limitato
30% di sconto su
Money.it Premium
+ Libro in omaggio
Accedi a tutti i contenuti
Vantaggi esclusivi
Meno pubblicità
Disdici quando vuoi
Offerta estiva a tempo limitato
30% di sconto su
Money.it Premium
+ Libro in omaggio
​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Bolla immobiliare
# Treasury 10 anni
FT logo

La grande operazione di insabbiamento sui data center per l’AI, spiegata sul Financial Times

Le regole sulla trasparenza sembrano non valere per i data center e le big (…)

9 luglio 2026

Bending Spoons non basta. Perché la tecnologia europea non riesce a scalare?

Perché gli americani e i cinesi ci stanno superando in ogni campo (…)

2 luglio 2026

250 anni e una crisi d’identità. Gli Stati Uniti al bivio della storia

Alla vigilia del suo 250° compleanno, l’America e l’ordine (…)

26 giugno 2026

Berkshire Hathaway ha ancora senso di esistere? Può osare oppure diventare un fondo indicizzato

14 anni di pareggio con l’S&P 500 e l’uscita di Buffett (…)

19 giugno 2026

Avremo bisogno di un nuovo codice fiscale per la ricchezza creata dall’AI

La questione non è se arriverà la sottoccupazione di massa, ma se avremo un (…)

11 giugno 2026

Quanto valore sta creando (davvero) l’intelligenza artificiale?

I cambiamenti sorprendenti nella velocità e nei volumi di lavoro non sempre (…)

5 giugno 2026

Selezionati per te

A 21 anni, ha acquistato un appartamento in affitto al prezzo di un'auto. Adesso potrebbe finire in tribunale

Mercato immobiliare

A 21 anni, ha acquistato un appartamento in affitto al prezzo di un’auto. Adesso potrebbe finire in tribunale

In Svizzera vogliono «togliere» casa alle persone anziane

Mercato immobiliare

In Svizzera vogliono «togliere» casa alle persone anziane

Correlato