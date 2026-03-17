Se hai questo vecchio Nokia sei fortunato. Ecco quanto vale oggi

I telefoni Nokia hanno segnato indelebilmente più generazioni e resteranno sempre un elemento fondamentale nel mondo della tecnologia. Oggi il marchio ha dovuto lasciare i cellulari sotto il peso della concorrenza, continuando la sua crescita nelle infrastrutture per la connessione dati. Ma se gli ultimi modelli della casa finlandese hanno tentennato nel mercato, i più amati cellulari Nokia continuano a far parlare di sé e anzi valgono sempre di più. Gli indistruttibili e pieni di ricordi modelli dei primi anni 2000 sono diventati pezzi da collezionismo e prodotti pregiati nel mercato retrò.

Anche se nel settore di seconda mano, i cellulari Nokia continuano a far salire le vendite ed è sempre più faticoso acciuffarne uno, nonostante il numero elevato di dispositivi in circolazione. Ecco perché chi sogna di conservare uno di questi cellulari dovrebbe affrettarsi ad acquistarlo mentre chi lo ha in casa, magari dimenticato in un cassetto, farebbe bene a valutare le sue opportunità. C’è un vecchio telefono in particolare che oggi vale una fortuna. Non dovrebbe essere difficile indovinare quale.

Se hai questo vecchio Nokia sei fortunato

Nell’ultimo periodo è tornato alla ribalta il Nokia 1100, il cellulare più venduto di sempre con i suoi 250 milioni di esemplari in 6 anni, un record ad oggi imbattuto anche dai modelli di smartphone più all’avanguardia. A più di vent’anni dal lancio, però, il Nokia 1100 continua a essere molto ricercato, pur essendo disponibile soltanto nel mercato di seconda mano. Se all’epoca ha convinto i consumatori, soprattutto nei mercati emergenti, per accessibilità, convenienza e durevolezza oggi il Nokia 1100 rappresenta molto di più.

Nostalgico e funzionale, il Nokia 1100 è la risposta di tanti utenti all’impazzata corsa della tecnologia odierna. Dispositivi sempre più delicati, nuove uscite ogni anno, aggiornamenti continui e funzioni che aumentano con i prezzi stanno finendo per schiacciare una fetta di mercato, che non vuole o non può far parte del processo. Di fatto, moltissime persone stanno tornando ai telefoni vecchio stile per utilizzarli al posto dei più innovativi smartphone, una presa di posizione anche ideologica.

Visto il successo avuto e le caratteristiche tecniche, che infatti permettono ancora oggi di usare cellulari ventenni senza difficoltà, è comprensibile che gli acquirenti si rivolgano proprio al Nokia 1100.

Quanto vale oggi

Questo telefono si trova ancora oggi in quantità notevoli, tant’è che gli annunci per la compravendita oscillano tra i 25 e 150 euro circa. Al momento è ancora possibile acquistare il Nokia 1100 a prezzi ragionevoli, ma con il passare del tempo gli esemplari in circolazione saranno sempre meno e soprattutto diminuiranno quelli funzionanti e in buono stato. Certo, chi apprezza i modelli vintage si rivolgerà ad altri telefoni, magari sempre di Nokia, ma i collezionisti che già si interessano al modello saranno ancora più incentivati.

Per i modelli con caratteristiche particolari, compresi i difetti di produzione, valgono una fortuna già ora. Per esempio, ci sono i Nokia 1100 con installato il software del 2002 che arrivano addirittura a 25.000 euro. Insomma, gli appassionati possono aumentare notevolmente il valore del telefono, mentre altri modelli di Nokia superano già facilmente i 2.000 euro.

Tutto dipende dalle intenzioni del proprietario e dal modo in cui ha conservato il cellulare. Un Nokia 1100 usato e ammaccato può essere venduto pure per una decina di euro, mentre i modelli mai usati e gli accessori originali stanno diventando autentiche rarità da migliaia di euro.