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Se cerchi tranquillità, evita l’argento. Nel 2026 potrebbe ballare (e non poco)

Gerardo Marciano

15 Febbraio 2026 - 11:31

Argento 2026: JP Morgan indica un range 32–45 $ e una media attesa intorno a 38 $. Tra domanda industriale e volatilità, i pivot diventano la bussola dei prezzi.

Se cerchi tranquillità, evita l’argento. Nel 2026 potrebbe ballare (e non poco)
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L’argento ha un modo tutto suo di rientrare nelle conversazioni: non lo fa con clamore, ma con piccoli segnali ripetuti. Un giorno è un metallo “di contorno” rispetto all’oro, il giorno dopo torna a essere il protagonista perché si muove di più, reagisce prima, amplifica tutto.

Nel 2026 questo comportamento può diventare ancora più evidente. La stessa materia prima che molti associano all’idea di “bene rifugio” è, allo stesso tempo, un ingranaggio dell’economia reale: tecnologia, elettrificazione, componentistica, transizione energetica. E quando questi due mondi si sovrappongono, il prezzo smette di essere lineare.

La domanda, allora, non è solo “quanto può salire o scendere”, ma “da cosa dipende davvero il prossimo scatto”. Capire questa meccanica è il modo più semplice per leggere il 2026 senza farsi guidare solo dall’emotività. [...]

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# Beni rifugio
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# JP Morgan Chase
# Previsioni 2026

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