Scommesse calcio oggi, pronostici e consigli 29, 30 e 31 luglio

Scommesse calcio oggi: ha preso il via questa nuova stagione così inedita per la pausa, da inizio novembre fino al periodo natalizio, dei principali campionati a causa dei Mondiali in Qatar che, per la prima volta nella storia, si disputeranno in inverno viste le alte temperature che vengono raggiunte in estate nel Paese mediorientale.

Di conseguenza sarà particolarmente serrato il calendario, con gli scommettitori che dovranno tenere conto nelle loro scelte anche del fitto programma da qui a fine ottobre: in pratica i club qualificati alle competizioni europee giocheranno quasi ogni tre giorni.

Nelle giornate di oggi venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 luglio, prenderà il via la stagione ufficiale in Italia con i primi match della Coppa Italia, mentre in Inghilterra si disputerà la Community Shield e in Francia la Supercoppa. Al via anche il massimo campionato in Belgio e la seconde serie francesi e inglesi.

Vediamo allora i pronostici e i consigli per le scommesse calcio del fine settimana che va dal 29 al 31 luglio.

Scommesse calcio oggi 29, 30 e 31 luglio

Le scommesse calcio nella prima parte della stagione sono sempre una sorta di incognita. Le differenti preparazioni infatti possono influire molto sule prestazioni, specie in un periodo di caldo torrido come questo. Per esempio una squadra che ha avuto alti carichi di allenamento durante il precampionato, magari perché impegnata nelle Coppe e vuole arrivare al top a metà settembre, potrebbe essere molto meno brillante rispetto a una squadra che invece ha optato per dei carichi più leggeri per partire subito forte.

Ecco alcune ipotesi di possibili scommesse da poter giocate in questo fine settimana.

Data Partita Segno Quota 29/07 Udinese-Chelsea 2 1.42 30/07 Sudtirol-Feralpi Salò 1 1.89 30/07 Derby County-Oxford 1 2.22 30/07 Cercle Brugge-Anderlecht 2 1.97 31/07 Bari-Padova 1 1.83

Quota totale: 21,03

Il primo pronostico per questo fine settimana parte con il Chelsea impegnato in una amichevole al Friuli: anche se i Blues hanno deluso finora in precampionato, una loro vittoria contro l’Udinese può essere un’ottima base.

C’è poi la nostra Coppa Italia con il Sudtirol favorito rispetto a una Feralpi Salò che comunque, come spesso accaduto negli ultimi anni, ha allestito una squadra molto competitiva per la Serie C. Il Padova che ha perso Ronaldo appare ancora un cantiere aperto: per il Bari può essere un’ottima occasione per passare il turno.

In Inghilterra dove prenderanno il via Championship, League One e Two, si può provare a dare fiducia alla nobile decaduta Derby County anche se l’Oxford è una delle altre pretendenti alla promozione.

Data Partita Segno Quota 29/07 Newcastle-Atalanta X 3.70 30/07 Rotheram-Swansea 2 2.53 30/07 Liverpool-Man City X 3.50

Quota totale: 32,76

Per gli amanti delle quote alte ecco tre consigli: i pareggi Newcastle-Atalanta e Liverpool-Man City, classiche partite da tripla, oltre alla vittoria esterna dello Swansea sul campo del Rotheram che, tra le squadra della Championship, appare la meno attrezzata.