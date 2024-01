Sciopero voli 8 gennaio 2024, i voli cancellati e a rischio

Nuovo sciopero dei mezzi per lunedì 8 gennaio 2024. Si tratta dello sciopero degli aerei, con rischio ritardi e cancellazioni per tutti i voli non all’interno delle fasce garantite.

Lo sciopero coinvolgerà diversi aeroporti d’Italia, tra cui i grandi e molto frequentati di Milano Malpensa, Milano Linate, Roma Fiumicino e Firenze.

Lo sciopero, indetto dalle sigle sindacali FLAI, ADL, OST, FIT-CISL, UGL-TA, OST CUB TRASPORTI, OSR USB LAVORO PRIVATO, ha una durata di 24 ore e coinvolge non solo il settore aereo e dei voli, ma anche i servizi a terra aeroportuali e di sicurezza.

Sciopero voli 8 gennaio: 24 ore a rischio disagi

È stato indetto uno sciopero di 24 ore per il settore aereo, dai voli al personale di terra, fino alla sicurezza. Lo sciopero è stato chiamato dalle sigle sindacali di settore: FLAI, ADL, OST, FIT-CISL, UGL-TA, OST CUB TRASPORTI, OSR USB LAVORO PRIVATO.

Per 24 ore, lunedì 8 gennaio 2024, i voli non garantiti (nelle fasce orarie di garanzia) rischieranno ritardi più o meno lunghi e cancellazioni.

Lo sciopero avrà inizio alle ore 00:00 di lunedì 8 gennaio e finirà alle 00:00 del 9 gennaio 2024.

Quali sono le fasce di garanzia per i voli?

Lo sciopero dei principali aeroporti d’Italia prevede delle fasce orarie di garanzia per i voli. Queste sono suddivise in due, una prima fascia al mattino e una nel pomeriggio.

Nello specifico:

fascia oraria di tutela al mattino , dalle 07:00 alle 10:00;

, dalle 07:00 alle 10:00; fascia oraria di tutela nel pomeriggio, dalle 18:00 alle 21:00.

Mentre gli aeroporti coinvolti nello sciopero sono:

aeroporto di Milano Malpensa;

aeroporto di Linate;

aeroporto di Roma Fiumicino;

aeroporto di Firenze;

aeroporto di Venezia:

aeroporto di Treviso.

Voli garantiti e voli cancellati: la lista

L’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile), dal suo canto, ha comunicato i voli garantiti, ovvero:

tutti i voli dalle ore 7:00 alle 10:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00;

i voli di collegamento con le Isole (Sicilia, Sardegna, ecc.) con unica frequenza giornaliera;

tutti i voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso;

l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero;

la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti;

tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi i transiti su scali nazionali;

i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana.

La lista dei voli cancellati Ita Airways:

Az 1288 Napoli – Milano Linate

Az 1289 Milano Linate – Napoli

Az 1290 Napoli – Milano Linate

Az 1299 Milano Linate – Napoli

Az 1351 Milano Linate – Trieste

Az 1352 Trieste – Milano Linate

Az 1576 Milano Linate – Cagliari

Az 1577 Cagliari – Milano Linate

Az 1641 Milano Linate – Brindisi

Az 1644 Brindisi – Milano Linate

Az 1652 Bari – Milano Linate

Az 1653 Milano Linate – Bari

Az 1713 Milano Linate – Catania

Az 1714 Catania – Milano Linate

Az 1764 Palermo – Milano Linate

Az 1765 Milano Linate – Palermo

Az 2034 Roma Fiumicino – Milano Linate

Az 2037 Milano Linate – Roma Fiumicino

Az 2038 Roma Fiumicino – Milano Linate

Az 2059 Milano Linate – Roma Fiumicino.

Attenzione: per voli cancellati da altre compagnie si attendono le comunicazioni inviate direttamente ai passeggeri interessati.