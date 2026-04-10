Sarà un weekend nero per chi viaggia con il treno su tutta la linea nazionale: è in programma uno sciopero di 24 ore del personale ferroviario che riguarderà sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, oltre a numerosi lavori sulla linea ferroviaria che causeranno chiusure, disagi e cancellazioni di alcune corse. A ciò si aggiunge anche la devastante frana che ha colpito il Molise negli ultimi giorni e ha reso impossibile la circolazione sulla linea adriatica (che a breve dovrebbe riaprire).

Dopo lo sciopero aereo del 10 aprile, quindi, il calendario delle manifestazioni prosegue mettendo a dura prova la vita di pendolari, lavoratori e di viaggiatori che hanno scelto il treno per spostarsi in Italia, in un periodo già particolarmente difficile a causa del caro carburanti.

Vediamo quali sono gli orari di sciopero per l’11-12 aprile 2026, le stazioni coinvolte e quali sono le fasce garantite.

Scioperi treni 11-12 aprile 2026: orari e fasce di garanzia

Per il weekend dell’11 e 12 aprile 2026, il settore del trasporto ferroviario in Italia è interessato da un’agitazione sindacale di rilievo nazionale che promette pesanti ripercussioni sulla mobilità di tutti coloro che rientrano dalle vacanze pasquali o viaggiano per altri motivi. Lo sciopero principale, indetto da diverse sigle sindacali, inizierà alle ore 21:00 di sabato 11 aprile per concludersi alle ore 21:00 di domenica 12 aprile, coprendo così un arco di 24 ore che avrà un impatto notevole sia sul traffico del sabato sera sia sull’intera giornata festiva.

La mobilitazione coinvolge il personale del Gruppo FS Italiane (incluse Trenitalia e RFI), Italo NTV e Trenord, estendendosi anche ai lavoratori addetti alla manutenzione delle infrastrutture.

Considerando che lo sciopero cade in un giorno festivo (domenica), le consuete fasce di garanzia pendolari (dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21) non sono previste, rendendo la circolazione dei treni regionali particolarmente incerta. Resteranno assicurati solo i treni a lunga percorrenza inseriti nelle liste ufficiali dei «servizi minimi garantiti». Trenitalia e Italo, comunque, pubblicano generalmente una lista di treni nazionali (Frecce e Intercity) garantiti anche in caso di sciopero, consultabile sui rispettivi siti ufficiali.

A complicare ulteriormente il quadro si aggiungono i lavori di potenziamento infrastrutturale già programmati sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze, che causeranno deviazioni e rallentamenti indipendenti dallo sciopero, rendendo il fine settimana estremamente critico per chiunque debba spostarsi lungo la dorsale appenninica.

Stop alla circolazione dei treni nel weekend per lavori sulla linea

Oltre agli scioperi di aprile, a peggiorare la situazione per chi deve spostarsi in treno ci sono anche delle chiusure della rete a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale dei binari.

Come comunicato da Rfi, dalla mezzanotte tra venerdì e sabato fino alle 15 di domenica 12 aprile ci sarà lo stop alla circolazione sulla linea alta velocità Roma-Firenze mentre su quella convenzionale tra Orte e Roma Tiburtina il fermo sarà dalle 14 di sabato alle 6 di domenica. Accadrà così che i treni alta velocità tra Firenze e Roma sabato viaggeranno sulla linea convenzionale fino alle 14. I convogli successivi diretti al sud, invece, saranno dirottati sulla Tirrenica dal momento che anche la linea “lenta” tra il capoluogo toscano e la Capitale non sarà percorribile fino alle 6 di domenica. Lo stesso discorso vale anche per il senso di marcia opposto.

Inevitabili i disagi e i ritardi per tutti i viaggiatori, con una netta riduzione delle corse in programma. Per esempio, ci vorranno almeno 6 ore per viaggiare da Milano a Roma, cioè il doppio del tempo normale.

La sospensione è legata all’attivazione dell’Ertms (European Rail Traffic Management System), il più avanzato sistema europeo di controllo della marcia dei treni. La circolazione dei treni alta velocità Roma-Firenze riprenderà regolarmente dalle ore 15 di domenica 12 aprile 2026, inizialmente con corse ridotte e con tempi di percorrenza più elevati.