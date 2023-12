Con le feste di Natale iniziate, l’anno nuovo è alle porte e ciò è sinonimo di saldi invernali. Il periodo migliore in cui poter fare acquisti, risparmiando.

Proprio in questi giorni la Conferenza delle Regioni ha confermato la data di inizio dei saldi invernali 2024, i quali inizieranno ufficialmente venerdì 5 gennaio 2024 in tutta Italia, eccezione fatta per la Valle d’Aosta che ha anticipato l’inizio dei saldi al 3 gennaio 2024.

Eppure, se la data è uguale in quasi tutte le regioni, cambia invece la durata del periodo dei saldi da Regione in Regione, con un minimo di 30 a un massimo di 60 giorni; cambiano poi anche le modalità, con alcune aree territoriali che hanno apposto dei divieti di promuovere sconti e offerte nei giorni antecedenti o seguenti ai saldi.

Per tale ragione è bene conoscere il calendario dei saldi invernali 2024 per ogni Regione. Di seguito tutto quello che serve sapere.

leggi anche Supermercati aperti o chiusi Vigilia, Natale e Santo Stefano

Saldi invernali 2024, quando iniziano: il calendario con le date per ogni Regione

Ogni Regione ha la libertà di poter stabilire per quanto tempo durerà il periodo dei saldi invernali presentando anche delle possibili note, con variazioni oppure divieti di promozioni nei giorni antecedenti.

Per questo riportiamo di seguito il calendario ufficiale con le date di inizio e fine dei saldi invernali 2024, divise per ogni Regione.

Regioni periodo saldi note Abruzzo 5 gennaio 2024 (per 60 giorni) con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno Basilicata 5 gennaio 2024 (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi Calabria 5 gennaio - 6 marzo 2024 con divieto di effettuare promozioni nei 15 giorni prima dell’inizio dei saldi Campania 5 gennaio 2024 (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi Emilia Romagna 5 gennaio - 4 marzo 2024 con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi Friuli Venezia Giulia 5 gennaio - 31 marzo 2024 con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno Lazio 5 gennaio 2024 (per 6 settimane) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi Liguria 5 gennaio - 18 febbraio 2024 (per 45 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 40 giorni prima dell’inizio dei saldi Lombardia 5 gennaio - 4 marzo 2024 con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi Marche 5 gennaio - 1 marzo 2024 con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi Molise 5 gennaio 2024 (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima e 30 dopo l’inizio dei saldi Piemonte 5 gennaio 2024 (per 8 settimane) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima l’inizio dei saldi Puglia 5 gennaio - 28 febbraio 2024 (per 45 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi Sardegna 5 gennaio 2024 (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 40 giorni prima dell’inizio dei saldi Sicilia 5 gennaio - 15 marzo 2024 con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno Toscana 5 gennaio 2024 (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi Umbria 5 gennaio - 5 marzo 2024 con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno Valle d’Aosta 3 gennaio - 31 marzo 2024 (per 60 giorni) con divieto di effettuare promozioni nei 15 giorni prima dell’inizio dei saldi Veneto 5 gennaio - 28 febbraio 2024 con divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi Provincia Autonoma di Trento per 60 giorni saranno i commercianti a determinare i periodi in cui effettuare i saldi Distretto di Bolzano 13 gennaio - 10 febbraio 2024 Ad eccezione per: Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, S. Cristina, Selva Gardena dove i saldi inizieranno il 24 febbraio e si concluderanno 23 marzo 2024

Per quanto riguarda gli altri distretti di Bolzano si rimanda alla lettura integrale delle date indicate dalla Camera di Commercio di Bolzano (qui)

Saldi invernali 2024, guida all’acquisto sicuro

Si sa, quando si parla di saldi, ogni capo in sconto sembra un affare, ma bisogna fare attenzione, perché non sempre è così. Per questo, per essere sicuri di fare acquisti in sicurezza è bene conoscere alcune regole, che possono tutelare il consumatore.

La prima tra tutte, è importante sapere che qualunque tipo di prodotto in saldo deve essere proposto con il medesimo prezzo in vigore negli ultimi 30 giorni, pena una multa che è passata da 5 a 10 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette.

Ricordiamo inoltre che - previa consultazione con gli Enti Locali - le singole regioni possono scegliere in autonomia:

modalità di svolgimento dei saldi;

pubblicità;

periodo e durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.

Ancora il consumatore deve sapere che:

La possibilità di effettuare cambi è a discrezione del singolo negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme, in tal caso il negoziante è obbligato alla riparazione o sostituzione del capo.

è a discrezione del singolo negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme, in tal caso il negoziante è obbligato alla riparazione o sostituzione del capo. La prova dei capi non è obbligatoria, è rimessa alla discrezionalità del negoziante;

non è obbligatoria, è rimessa alla discrezionalità del negoziante; Le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless;

devono essere da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless; i prodotti in vendita devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Il negoziante è obbligato a indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.