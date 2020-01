In occasione dei saldi, partiti nella maggioranza dei punti vendita lo scorso 4 gennaio, saranno 2 italiani su 3 a comprare.

Un dato che rileva Confcommercio, specificando che il 61% degli italiani approfitterà del periodo di forti sconti. Tra i territori domina il Sud, mentre la fascia d’età che maggiormente ricorre allo shopping in questo frangente è quella dai 35 ai 44 anni, soprattutto donne.

L’indagine inquadra le abitudini d’acquisto degli italiani in occasione dei consueti saldi invernali, ed è stata realizzata da Confcommercio in partnership con l’istituto di ricerca romano Format Research.

Partiti il 2 gennaio in Basilicata Sicilia e Valle d’Aosta e il 4 gennaio nella quasi totalità delle restanti regioni, i saldi indurranno a spendere circa 15 milioni di famiglie, per un investimento di 140 euro a nucleo e un volume d’affari dal valore di 5,1 miliardi di euro.

Saldi: comprano 2 italiani su 3

Secondo quanto rilevato dal Codacons, i saldi erano di fatto partiti già per un negozio su tre allo scoccare di gennaio del 2020.

Ora, dopo la data considerata d’avvio ufficiale - 4 gennaio - gli acquisti sono nel pieno e i punti vendita vanno gradualmente ad alzare le percentuali di sconto.

Confcommercio rileva che, come facilmente preventivabile, sono ancora i capi di abbigliamento a rappresentare la porzione più larga degli acquisti, pari al 95,9%: calzature (82%), accessori (37%) e biancheria intima (30%).

Malgrado la netta prevalenza di uno shopping ancora fisico durante i saldi, con il 56,1% degli italiani che girerà per i punti vendita, cresce sostenuta la percentuale di quelli che ricorreranno all’e-commerce: il 21,3% approfitterà dei prezzi più bassi direttamente dal web, cifra che segna un +2,4% rispetto al 2019.

Sale poi al 44% la porzione di italiani che acquisteranno prodotti di moda, numero da attribuire in parte anche al contenuto ma significativo aumento delle percentuali di sconto: in maggioranza racchiuse tra 30 e 40%, in minor misura oltre il 50%:

“I saldi partono con percentuali di sconto elevatissime e comprese tra il 30 e il 40%, ma ci sono anche negozi che da subito applicheranno una politica aggressiva, scontando la merce del 50%”,

ha spiegato Carlo Rienzi, presidente Codacons.

Abitualmente i saldi durano 60 giorni, il che vale a dire che le date mediamente previste per la fine delle scontistiche potrebbero aggirarsi tra 3 e il 5 marzo del 2020, ma se resta sempre la possibilità di estensioni del periodo anche fino a fine marzo.