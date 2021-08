Saldi estivi 2021, quando finiscono: date e calendario

Quando finiscono i saldi estivi 2021? Con agosto che volge al termine torna puntuale la domanda sulla fine delle vendite promozionali di capi e accessori moda nei negozi e online. Anche quest’anno sono le singole regioni a stabilire quando iniziano e quando finiscono i saldi estivi, ma abitualmente si va da inizio luglio a fine agosto.

Questo è quindi il periodo in cui si può ancora approfittare di sconti prima che le nuove collezioni autunno/inverno invadano vetrine e scaffali.

Ecco il calendario con le date di inizio, fine e durata dei saldi estivi regione per regione.

Quando finiscono i saldi estivi 2021

Nel 2021 l’inizio dei saldi estivi in Italia è stato fissato per sabato 3 luglio, ma hanno fatto eccezione alcune regioni. È il caso della Sicilia, dove i saldi estivi iniziano giovedì 1° luglio 2021, con due giorni di anticipo rispetto alla tabella di marcia nazionale, e della Basilicata che ha posticipato al 2 agosto (fonte: Confcommercio). Anche la Puglia ha iniziato più tardi: il 24 luglio.

Di conseguenza anche se in linea di massima nella maggior parte delle regioni la data di fine saldi estivi 2021 è fissata al 31 agosto (Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise Toscana, Umbria, Valle D’Aosta, Veneto e Campania), le date variano.

Quando finiscono i saldi estivi nel Lazio

Nel Lazio i saldi estivi sono cominciati ufficialmente sabato 3 luglio, con possibilità per i negozianti di effettuare vendite promozionali con ribassi di prezzo 30 giorni prima dell’inizio dei saldi. Secondo quanto riportato dal sito di Confcommercio, nel Lazio i saldi estivi durano 42 giorni, quindi fino a metà agosto. Tuttavia in alcuni store si possono trovare ultime occasioni fino a fine mese - inizio settembre.

Quando finiscono i saldi estivi in Lombardia

Niente saldi anticipati in Lombardia, dove la deroga al divieto di effettuare promozioni prima dell’inizio ufficiale dei saldi, introdotta a causa della pandemia, è caduta con il progressivo ritorno alla normalità.

Anche a Milano e nelle altre città lombarde i saldi estivi 2021 sono dal 3 luglio al 31 agosto.

Quando finiscono i saldi estivi in Campania

Durante i saldi a Napoli ma non solo si possono trovare grandi affari nei negozi alla moda e nelle boutique che pullulano nelle vie del centro. Dopo settimane di attesa la Campania ha comunicato che il periodo dei saldi estivi 2021 inizia il 3 luglio e finisce il 31 agosto. I negozianti non possono effettuare vendite promozionali prima del 3 luglio.

Quando finiscono i saldi online estivi

Nel periodo di saldi nei negozi anche online si trovano moltissimi prodotti a prezzi scontati. Generalmente i saldi online coincidono con quelli nei punti vendita e possono essere ancora più convenienti. Questo significa che dal 3 luglio 2021 iniziano anche i saldi estivi online. Da Zara a Decathlon, passando per i vari Zalando, Asos, Yoox, Wish e Shein, consigliamo di far riferimento ai vari siti degli store per i dettagli su inizio saldi, durata e convenienza delle promozioni.

Sul sito di Zara ad esempio alla sezione Saldi si possono trovare tantissimi capi donna, uomo e bambino in sconto anche al 70%. .

Amazon ha già dato il via alle promozioni il 21 e 22 giugno con l’Amazon Prime Day 2021, anche quest’anno anticipato di un mese rispetto al tradizionale evento di metà luglio.

Calendario saldi estivi 2021: date inizio e fine

Ecco nel dettaglio quando iniziano e finiscono i saldi estivi 2021 secondo il calendario regione per regione.

Regione Inizio saldi estivi 2021 Fine saldi estivi 2021 Abruzzo 3 luglio 31 agosto Basilicata 2 luglio 2 settembre Calabria 3 luglio 1° settembre Campania 3 luglio 31 agosto Emilia-Romagna 3 luglio 31 agosto Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 31 agosto Lazio 3 luglio 13 agosto Liguria 3 luglio 16 agosto Lombardia 3 luglio 31 agosto Marche 3 luglio 1° settembre Molise 3 luglio 31 agosto Piemonte 3 luglio 28 agosto Puglia 24 luglio 15 settembre Sardegna 3 luglio 3 settembre Sicilia 1° luglio 15 settembre Toscana 3 luglio 31 agosto PA di Trento 16 luglio 13 agosto PA di Bolzano 16 luglio/13 agosto 13 agosto/10 settembre Umbria 3 luglio 31 agosto Valle d’Aosta 3 luglio 30 settembre Veneto 3 luglio 31 agosto

Quanto durano i saldi estivi 2021

Di norma il periodo di saldi, sia estivi che invernali, è di 60 giorni. Nelle regioni che iniziano il 3 luglio terminano quindi il 31 agosto, ma in molte parti d’Italia si troveranno sconti nei negozi anche a settembre inoltrato, per facilitare il ricambio stagionale e il riassortimento della merce.

Il periodo dei saldi è stabilito in autonomia da Comuni e Regioni. La caccia alle offerte continuerà fino al 30 settembre in Basilicata, tra le ultime a toglierli insieme alla Puglia, dove i saldi sono scattati da calendario il 24 luglio e termineranno il 15 settembre.