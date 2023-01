Supermercati aperti o chiusi il 6 gennaio: gli orari per il giorno della Befana

Il giorno dell’Epifania è considerata la festa più golosa dell’anno per le tradizionali calze piene di dolci che vengono donate ma è anche quella che sancisce la fine delle festività natalizie. A partire dal giorno 7 gennaio infatti si ritorna alla vita quotidiana di tutti i giorni. Quest’anno c’è la fortuna che l’Epifania ricade di venerdì ed è previsto quindi il fine settimana ad allungare di qualche giorno le feste.

L’Epifania è un giorno festivo a tutti gli effetti ed infatti è cerchiato di rosso sul calendario. Per questo le attività commerciali potrebbero adottare delle modifiche agli abituali orari di apertura. Questo vale sia per la grande distribuzione che per i grossi centri per la vendita di prodotti elettronici o per la casa. Ecco tutte le informazioni sugli orari di apertura in vista del 6 gennaio.

6 gennaio, supermercati aperti

Come detto il 6 gennaio è festivo ma siccome è una giornata dedicata soprattutto alla composizione della tradizionale calza con i dolci i supermercati nel nostro paese resteranno quasi tutti aperti. Modifiche potrebbero esserci sulle fasce orarie con qualche insegna che farà mezza giornata e chi invece adotterà il consueto orario giornaliero feriale.

Analizzando le informazioni in arrivo catena per catena possiamo dire che i punti vendita Esselunga resteranno aperti per tutta la giornata dalle 8 alle 20 con orario continuato. Stessa cosa per i Pam aperti dalle 8 alle 21 con delle eccezioni che prevedono apertura anticipata alle 7.30 e chiusura alle 20.30. Penny Market adotterà per alcuni punti vendita l’apertura solo mattutina dalle 8.30 alle 13.30 e in altri anche un’apertura pomeridiana dalle 15/16 sino alle 20.

Analizzando gli altri marchi più importanti presenti nel nostro paese Conad come di consueto lascerà carta bianca ai singoli gestori dei punti vendita non adottando alcuna direttiva generale. Coop aprirà la maggior parte dei punti vendita con il solito orario 8.30-21 fatta eccezione per alcuni marchi super che faranno mezza giornata in Lombardia e Unicoop Firenze che resterà chiuso.

Infine Carrefour che farà affidamento alla solita fascia oraria 7.30-20 con alcune eccezioni per le categorie iper, market ed express che applicheranno orari speciali. I 24h invece resteranno aperti anche nelle ore notturne come sempre.

In tutti i casi si tratta di informazioni comunque approssimative e per avere maggior certezza è sempre meglio accertarsi dell’orario preciso del punto vendita desiderato consultando i siti dei vari marchi della grande distribuzione.

Centri commerciali e outlet aperti

Ma il 6 gennaio coincide anche con i primi giorni di saldi invernali e per questo in molti si stanno chiedendo se i centri commerciali e outlet resteranno aperti o meno. In genere tutti i centri commerciali resteranno aperti al pubblico con il consueto orario. Stessa cosa per gli outlet che domani potrebbero essere presi di mira per la corsa agli acquisti scontati. Ecco la lista e gli orari degli outlet aperti domani 6 gennaio in Italia:

Barberino Designer Outlet 9-20:

Castel Guelfo The Style Outlets 10-20.30;

Castel Romano Designer Outlet 9-20;

Città Sant’Angelo Village Outlet 10-21;

Fidenza Village 9-20;

Franciacorta Village 9-20;

La Reggia Designer Outlet 10-21;

Mantova Village 9-20;

Mondovicino Outlet Village 10-20;

Noventa di Piave Designer Outlet 9-21;

Palmanova Village 10-20;

Puglia Village 10-21;

Scalo Milano 9-21;

Serravalle Designer Outlet 9-20;

The Mall Firenze 10-19;

The Mall Sanremo 10-19;

Torino Outlet Village 10-20;

Valdichiana Village 10-20;

Valmontone Outlet 10-21;

Isole:

Sardinia Outlet 10-21;

Sicilia Outlet Village 10-21.

Quanto ai grossi centri per la casa e i prodotti di elettronica Ikea, Leroy Merlin, e Decathlon faranno orario continuato per tutta la giornata così come MediaWorld e Unieuro.