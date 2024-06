Sai quali sono le città più costose (e più economiche) dove vivere in Italia?

Quali sono le città più costose in Italia e dove l’inflazione è meno elevata (e la vita più economica)?

Se sei interessato a trovare un posto in cui vivere, restando in territorio italiano, ti sarà utile conoscere la classifica delle città più care nel 2023 e l’elenco delle località dove la spesa per beni e servizi quotidiani è invece meno costosa.

L’inflazione ha iniziato a preoccupare i bilanci familiari dal 2022, quando la crisi energetica ha spinto i prezzi energetici alle stelle. Nonostante il contesto attuale evidenzia la fine dell’impennata inflazionistica e già l’anno scorso si è concluso con un rialzo in media del 5,7% dell’indice dei prezzi al consumo - in calo rispetto all’8,1% 2022 - permangono divergenze degne di nota sul costo della vita nelle diverse città italiane.

Il Nord vince nettamente per maggiore inflazione, in confronto al Sud che offre città più virtuose sul fronte dei prezzi. Da evidenziare che, per costo della vita, si intende la quantità di denaro necessaria per acquistare alimenti e per pagare trasporti, scuola, sanità, alloggi, bollette in una specifica località urbana.

In base a questi calcoli, di seguito le città con maggiore inflazione e con più alto aumento del costo della vita nel 2023, con un focus anche su quelle più economiche.

Le città italiane più costose in Italia, la classifica

Stando ai dati elaborati da Unione nazionale consumatori e da Codacons sulla base dei risultati Istat, queste sono le 10 città con la maggiore inflazione nel 2023 e che risultano le più care (è indicata per ogni località l’aumento dell’inflazione media annuale e la spesa aggiuntiva all’anno per famiglia):

Città Inflazione 2023 Spesa aggiuntiva annua per famiglia Milano +6,1% 1.656 euro Varese +6,0% 1.582 euro Bolzano +5,8% 1.541 euro Grosseto +6,8% 1.533 euro Genova +6,9% 1.054 euro Perugia +6,4% 1.470 euro Alessandria +6,6% 1.466 euro Siena +6,5% 1.465 euro Lecco +5,7% 1.447 euro Lodi +5,7% 1.447 euro

Il capoluogo lombardo si conferma la città dove occorrono più soldi per gli acquisti di beni e servizi quotidiani, con un aumento maggiore di ogni altro posto della disponibilità economica necessaria per coprire tali spese in un anno.

Una curiosità riguarda l’attuale situazione dell’inflazione nelle città italiane. Gli ultimi dati, infatti, hanno svelato che - confrontando i prezzi annuali registrati a maggio 2024 rispetto a quelli di maggio 2023 - le città più care sono:

Parma e Rimini : +1,6% inflazione e 435 euro in più di spesa;

: +1,6% inflazione e 435 euro in più di spesa; Venezia : +1,4% inflazione e 369 euro in più di spesa;

: +1,4% inflazione e 369 euro in più di spesa; Firenze: +1,4% inflazione e 366 euro in più di spesa

In questa classifica Milano risulta al 7° posto, ma si tratta di dati non ancora definitivi e che riguardano soltanto il confronto dei prezzi a maggio, non per l’intero anno. Una curiosità su Roma: la capitale non risulta nella top ten delle città più costose del 2023 e si posiziona decima per prezzi più alti a maggio 2024.

Le città più economiche in Italia

Le città dove il costo della vita è risultato più basso nel 2023 si trovano tutte nel centro-sud d’Italia. Anche in questo caso all’aumento dell’inflazione annuale è stato aggiunto il dato su quanti soldi in più sono stati necessari alle famiglie durante l’anno per le spese di beni e servizi.

Potenza è risultata la città più economica, con soli 731 euro in più all’anno necessari per le spese quotidiane. Questa la classifica completa:

Città Inflazione 2023 Spesa aggiuntiva annua per famiglia Potenza +3,7% 731 euro Catanzaro +4,4% 822 euro Reggio Calabria +4,5% 840 euro Campobasso +4,8% 879 euro Caserta +4,6% 895 euro Trapani +4,8% 916 euro Bari +5,3% 920 euro Ancona +4,7% 934 euro Caltanissetta +5,0% 954 euro Cagliari +5,4% 1.014 euro

Nei dati aggiornati a maggio 2024, confrontando i prezzi annuali del mese con quelli di maggio 2023, le 3 città più economiche sono risultate: Aosta, Campobasso e Ancona. In queste località le famiglie sono riuscite addirittura a risparmiare rispetto all’anno precedente poiché i prezzi sono scesi. Una famiglia di Aosta ha risparmiato in media 156 euro, mentre a Campobasso 104 euro e ad Ancona 44 euro.