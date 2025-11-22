Abbonati

Questa è la spiaggia più lunga d’Europa

Andrea Fabbri

22 Novembre 2025 - 04:57

In Europa c’è una spiaggia che si estende per circa 35 km. Scopriamo dove si trova e perché è un vero paradiso terrestre

Questa è la spiaggia più lunga d’Europa

Quando parliamo di spiagge da sogno i primi Paesi che ci vengono in mente sono quelli dei Caraibi, la Polinesia o le Hawaii. Ma la nostra Europa ha poco da invidiare a queste mete paradisiache.

Nel Vecchio Continente si nascondono spiagge davvero magiche e da visitare almeno una volta nella vita. Una delle più belle in assoluto si trova nella parte occidentale della Grecia ed è l’incredibile spiaggia di Monolithi.

Un litorale che, con i suoi 25 chilometri di lunghezza, è il più esteso di tutta l’Europa continentale.

La spiaggia di Monolithi è il litorale continentale più lungo d’Europa

La regione greca dell’Epiro, affacciata sulla costa ionica, è una delle più ricche di spiagge da visitare. La più bella e famosa in assoluto, però, si trova appena fuori dalla città di Preveza ed è la spiaggia di Monolithi.

Se cerchiamo un luogo in cui poter stendere l’asciugamano anche in altissima stagione senza dover fare i conti con vicini rumorosi e fastidiosi, Monolithi fa assolutamente al caso nostro. Questo perché con 25 km di spiaggia a disposizione è davvero difficile non trovare un angolo tranquillo e isolato.

E la bella notizia è che se decidiamo di visitarla, il litorale non è l’unica cosa da vedere. La spiaggia tocca infatti paesini deliziosi come Mytikas e Kastrosykia e alla sua estremità si estende la suggestiva foresta omonima. 8 km di verde in cui godersi la pace e il contatto con la natura.

Monolithi, inoltre, ha altre caratteristiche che la rendono una meta di vacanza ideale. La prima è il clima, uno dei più miti di tutto l’Egeo anche nel mese di agosto. La seconda sono i fondali sabbiosi che scendono gradualmente e che la rendono particolarmente indicata per chi viaggia con le famiglie e con i bambini.

La spiaggia più lunga d’Italia

La spiaggia di Monolithi non è l’unico litorale sterminato presente in Europa. Uno dei più lunghi lo abbiamo anche noi in Italia, e più precisamente in Sardegna.

Stiamo parlando della spiaggia di Platamona, una distesa di sabbia che si estende per circa 15 km e che abbraccia tutto il Golfo dell’Asinara, nella zona nord-ovest dell’Isola.

Lunghissima e, per fortuna, anche larghissima (in alcuni punti si arriva a 30 metri), Platamona può vantare un sistema dunale immacolato, una immensa pineta a farle da cornice e una splendida riserva naturale tutta da scoprire.

Le 3 spiagge più lunghe del mondo

Se i 25 km di Monolithi e i 15 km di Platamona ci sembrano un’enormità, forse non abbiamo mai sentito parlare delle spiagge di Praia do Cassino, Eighty Mile Beach e Cox’s Bazar. Ovvero delle 3 spiagge più lunghe del mondo.

La prima è in Brasile e si estende per la bellezza di 254 km. Considerata un paradiso per i surfisti, Praia do Cassino offre ai visitatori le bellezze dell’oceano e moltissime escursioni in mezzo alla natura.

Si ferma, invece, a 220 km la spiaggia australiana di Eighty Mile Beach, situata nella regione del Gippsland e a poco più di 250 km da Melbourne. Famosa per attività come la pesca sportiva e il nuoto, Eighty Mile Beach è costellata da laghi e lagune marittime altamente spettacolari.

Cox’s Bazar in Bangladesh, infine, è lunga 125 km ed è considerata la spiaggia marina naturale più lunga del pianeta. Un paradiso terrestre situato vicino a foreste pluviali, parchi safari e monasteri buddisti tutti da scoprire.

FT logo

Come l’intelligenza artificiale sta trasformando lo shopping

GenAI trasforma lo shopping in un dialogo personalizzato: suggerisce (…)

21 novembre 2025

Capitalismo dell’innovazione: il miracolo americano è al capolinea?

Mentre l’Europa guarda agli Stati Uniti come modello di successo (…)

18 novembre 2025

Dalla socialità all’isolamento: la parabola discendente dei social media

Mentre le piattaforme si riempiono di contenuti generati dall’IA, gli utenti (…)

14 novembre 2025

Se l’IA decolla, miglioreranno davvero gli standard di vita?

Creare intelligenza al silicio non è l’unico problema da risolvere se (…)

11 novembre 2025

Ecco come ripensare la matematica in economia

Perché la matematica usata nell’economia da decenni ha bisogno di essere (…)

7 novembre 2025

Quando le élite facilitano i populisti

Ecco come il disallineamento tra politici tradizionali e opinione pubblica (…)

4 novembre 2025

