Guerra mondiale inevitabile?

Il conflitto Russo-Ucraino continua a sconvolgere la regione, con giovani vite spezzate e un futuro incerto per entrambe le parti coinvolte. Questa guerra sembra avere una dinamica anomala: l’aspettato strapotere militare russo non si è materializzato, e invece di una rapida vittoria, assistiamo a una prolungata instabilità.

Il discorso della Premier Giorgia Meloni riflette la complessità delle condizioni circostanti, inclusa la mancanza di una risposta efficace da parte delle Nazioni Unite, il cui ruolo dovrebbe essere la promozione della pace anziché l’armamento delle nazioni. La retorica dei media, pur proclamando la pace, continua a incitare alla guerra.

Il protrarsi del conflitto solleva domande sulla sua gestione da parte dei leader e sulla possibilità che sia parte di una strategia della tensione non ancora fruttuosa per nessuna delle parti coinvolte. Tuttavia, potrebbe esserci un interesse reciproco nel prolungare il conflitto, sacrificando il popolo per ragioni superiori. È essenziale comprendere che coloro che dichiarano la guerra raramente sono coloro che affrontano i pericoli sul campo di battaglia.

Ciò che emerge è la possibilità di un piano per preparare i cittadini alla guerra, con gli Stati Uniti e l’Europa che potrebbero essere le vere parti interessate al prolungamento del conflitto.

Lorenza Morello

Giurista d’impresa, e Presidente di APM (Avvocati Per la Mediazione) si occupa di aziende, internazionalizzazione e ristrutturazione del debito e ritiene da decenni che la sua “missione” sia quella di rendere il diritto più comprensibile a tutti. Aiuta le aziende e le persone a prevenire il conflitto anziché venirne travolte.

Laurea a Torino con 110 magna cum laude e premio Bruno Caccia, ha studiato a Oxford, Strasburgo, Oldenburg, Atene e Montreal. Autrice di molteplici pubblicazioni (tra le ultime “No taxation without representation”) è volto televisivo in Italia e all’estero anche grazie al suo ruolo di consulente di “Casa Italia”, su Rai Italia, in cui risponde ai quesiti e ai dubbi degli italiani nel mondo.

L’intervista

Abbiamo incontrato Lorenza Morello in questa intervista per approfondire lo scenario geopolitico che si sta avviando verso una escalation bellica globale.