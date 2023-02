Riunione Bce 2 febbraio: cosa aspettarsi? L’attesa è tutta per Lagarde

Riunione Bce di domani, giovedì 2 febbraio: cosa aspettarsi dal primo meeting del 2023?

La Banca centrale europea è vista con una certa convinzione aumentare i tassi di interesse di mezzo punto percentuale, ma l’attesa è tutta per le parole di Lagarde in conferenza stampa. Grandi, infatti, sono gli interrogativi su quanto altro “dolore economico” l’Eurotower infliggerà ai Paesi nella sua battaglia contro l’inflazione.

In sostanza, economisti ed esperti si stanno chiedendo cosa dirà la governatrice sui prossimi incontri e su come proseguirà la politica monetaria durante l’anno. I mercati si attendono una svolta più accomodante o, almeno, rialzi dei tassi di 25 punti base da maggio, dando per scontato un altro incremento da 50 punti base a marzo.

Il tono e le parole espressi da Lagarde nella consueta conferenza stampa saranno davvero passate al setaccio: cosa anticiperà la governatrice? Come inquadrerà l’evoluzione dell’inflazione nell’Eurozona e i dati macro su Pmi e Pil?

La riunione Bce del 2 febbraio si preannuncia di grande rilevanza. Alcune previsioni su cosa può accadere.

Riunione Bce 2 febbraio: quale rialzo dei tassi aspettarsi?

Mancano poche ore alla prima decisione sui tassi d’interesse della Banca centrale europea del 2023, ma l’attenzione si è già spostata su ciò che accadrà nei prossimi meeting.

Un aumento di mezzo punto è quasi garantito giovedì, dopo che la presidente Christine Lagarde e molti dei suoi colleghi hanno ribadito l’impegno a frenare i prezzi a colpi di aumenti dei tassi di almeno 50 pb.

Il contesto in cui si muoverà l’Eurotower non è semplice. Con il crollo dei costi dell’energia in Europa, la Federal Reserve che sta valutando un aumento dei tassi più lento nella decisione del 1 febbraio e la Banca del Canada che ha sospeso la sua spinta restrittiva, i dubbi su come agire potrebbero ancora insinuarsi, secondo gli analisti.

“Ascolteremo molto attentamente ciò che viene detto sui futuri movimenti dei tassi, se sono altrettanto aggressivi o anche più aggressivi rispetto a dicembre - o se il tono si ammorbidisce un po’”, ha affermato Felix Huefner, economista di UBS. Vede passi di mezzo punto a febbraio e marzo, e forse un altro a maggio.

La Bce insiste che tutte le decisioni vengano prese riunione per riunione e in base ai dati. Ciò non ha impedito comunque a Lagarde di promettere la mossa di 50 punti base di febbraio e forse un passo identico il mese successivo. Da un lato, il presidente della Bundesbank Joachim Nagel e il francese Francois Villeroy de Galhau hanno segnalato il sostegno per due rialzi di mezzo punto, così come i politici di Austria, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Irlanda e Paesi baltici.

I falchi come il capo della banca centrale olandese Klaas Knot non vedono spazio per rallentare prima della metà dell’anno. All’estremo opposto, l’italiano Ignazio Visco si è chiesto “se sia meglio rischiare di stringere troppo invece che troppo poco”, mentre anche il greco Yannis Stournaras sollecita passi più graduali.

Valutare quale gruppo prevarrà è complicato da una prospettiva in rapida evoluzione. Le nuove previsioni trimestrali di marzo potrebbero aggiungere un po’ di chiarezza, sia sull’inflazione che sulle possibilità che la zona euro a 20 nazioni possa evitare una recessione.

“Una comunicazione chiara sarà la sfida chiave nei prossimi mesi”, ha affermato Anatoli Annenkov, economista senior presso Societe Generale. “Con l’allentamento dell’inflazione primaria, sarà importante sottolineare che una politica restrittiva dovrà rimanere in vigore fino a quando l’inflazione di base non raggiungerà l’obiettivo.”

Il ritmo della stretta potrebbe essere rallentato a marzo, ha affermato l’economista di Barclays Silvia Ardagna. “Potrebbe esserci una divergenza di opinioni alla riunione del 2 febbraio che potrebbe intensificarsi in vista della riunione di marzo, quando lo staff della Bce produrrà una nuova serie di previsioni macroeconomiche”, ha dichiarato.

La più grande sfida per la banca centrale questa settimana sarà trovare un linguaggio comune e convinente, che duri più di qualche giorno, secondo Carsten Brzeski, responsabile della ricerca macro di ING. “Lagarde ha bisogno di trovare una comunicazione migliore e più chiara su quale sia l’esatta funzione di reazione della Bce...Quali sono i fattori scatenanti per fermare i rialzi dei tassi? Inflazione primaria, inflazione core, aspettative di inflazione, andamento salariale?”

Per questo proprio la governatrice sarà la protagonista assoluta del meeting Bce di giovedì 2 febbraio.

Come leggerà la Bce i dati sull’inflazione?

Interessante sarà capire proprio quali sensazioni hanno i membri Bce sulle ultime letture preliminari dell’inflazione. Nella riunione del 2 febbraio, la banca centrale non aggiorna le sue proiezioni, ma il calendario dei dati macro sta offrendo molti spunti di riflessione, che di certo Lagarde e gli altri stanno valutando.

Nello specifico, l’inflazione nell’Eurozona è scesa per il terzo mese consecutivo a gennaio nei dati del 1 febbraio, ma il sollievo potrebbe essere limitato poiché la crescita sottostante dei prezzi si è mantenuta costante.

I prezzi al consumo nel blocco valutario delle 20 nazioni sono scesi all’8,5% il mese scorso dal 9,2% dei dati di dicembre di Eurostat, l’agenzia statistica dell’Unione Europea.

La crescita dei prezzi è in rapido calo da quando ha raggiunto il picco record del 10,6% in ottobre, ma la Banca centrale europea ha già promesso ulteriori aumenti dei tassi, temendo che senza costi di indebitamento più elevati, l’inflazione potrebbe trincerarsi al di sopra del suo obiettivo del 2%.

È improbabile che il calo dell’inflazione principale elimini le preoccupazioni che la rapida crescita dei prezzi si stia radicando. Escludendo i prezzi di cibo e carburante, infatti, l’inflazione è salita al 7% dal 6,9%, mentre una misura ancora più ristretta seguita da vicino dalla Bce, è rimasta stabile al 5,2%, superando le previsioni del 5,1%.

L’inflazione di fondo è stata trainata da un balzo dei prezzi dei prodotti alimentari trasformati e dei beni industriali, ma l’inflazione dei servizi è leggermente diminuita.

Un altro problema è l’affidabilità dei dati. A differenza di altri mesi, mancano i dati dalla Germania, la più grande economia del blocco ed Eurostat è stato costretto a utilizzare una stima basata su modello.

Uno scenario economico più roseo, inoltre, potrebbe rafforzare le pressioni sui prezzi. I dati di questa settimana suggeriscono che l’economia della regione euro schiverà una recessione, mentre l’industria manifatturiera si sta riprendendo e la disoccupazione è rimasta ai minimi storici a dicembre.

I mercati, secondo Reuters, ora si aspettano che i tassi della Bce raggiungano il picco del 3,5%, il tasso più alto in oltre 20 anni, suggerendo altri 100 punti base di aumenti dopo la mossa di giovedì. La riunione Bce del 2 febbraio offrirà nuovi dettagli su cosa accadrà in Eurozona nel 2023.