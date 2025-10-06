Abbonati

Risultati elezioni Calabria, la diretta dello spoglio. Ecco chi ha vinto

Simone Micocci

6 Ottobre 2025 - 14:00

Elezioni regionali Calabria, chi vince tra Occhiuto, Tridico e Toscano? Scopriamolo nella diretta dello spoglio in tempo reale.

Risultati elezioni Calabria, la diretta dello spoglio. Ecco chi ha vinto

Elezioni regionali Calabria, risultati in diretta: seggi chiusi alle 15:00, poi lo spoglio delle schede per scoprire chi ha vinto in Calabria e chi sarà il nuovo presidente della Regione.

Dopo la chiusura delle urne, partirà il conteggio dei voti che stabilirà l’esito di una sfida politica molto attesa, con aggiornamenti in tempo reale su affluenza, proiezioni e risultati definitivi.

Nel dettaglio, i cittadini calabresi sono stati chiamati a scegliere il nuovo governatore e a rinnovare il Consiglio regionale, in un appuntamento elettorale che potrebbe confermare la leadership del centrodestra o segnare un cambio di rotta politico per la Regione. Tre i candidati principali in corsa: Roberto Occhiuto, presidente uscente sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e dalle altre liste del centrodestra; Pasquale Tridico, economista ed ex presidente dell’Inps, scelto come candidato del cosiddetto “campo largo” formato da Pd, M5s, Avs e altre forze progressiste; e Francesco Toscano, leader di Democrazia Sovrana e Popolare, movimento che si colloca fuori dai due principali poli.

Anche il voto in Calabria, come è stato per Marche e Valle D’Aosta, arriva però in un contesto di bassa affluenza: secondo i dati di ieri sera alle 23:00, aveva votato circa il 29% degli aventi diritto, in leggero calo rispetto alle precedenti regionali.

A tal proposito, nelle prossime ore, con lo spoglio delle schede, si delineerà il quadro definitivo dei consensi e si saprà chi ha vinto le elezioni regionali in Calabria; scopriamolo in diretta.

Risultati elezioni regionali Calabria: lo spoglio in diretta

Numero sezioni scrutinate: ---

Candidato presidente Lista Voti %
Roberto Occhiuto Forza Italia
Lega per Salvini Calabria
Noi Moderati
Occhiuto presidente
Democrazia cristiana – Unione di centro
Sud chiama Nord - Per le autonomie – Partito animalista
Forza Azzurri
Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni
Totale liste Occhiuto
Pasquale Tridico Democratici progressisti
Movimento 5 Stelle 2050
Tridico presidente
Alleanza Verdi e Sinistra
Casa Riformista – Per la Calabria – Italia Viva
Partito democratico
Totale liste Tridico
Francesco Toscano Democrazia sovrana popolare
Totale liste Toscano

Calo dell’affluenza, il dibattito politico: “Serve una politica meno urlata, dati dopati dagli elettori all’estero”

Il calo dell’affluenza alle elezioni regionali in Calabria accende il dibattito politico, tanto che il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, invita a una riflessione sullo stile del confronto politico: “Non è facile invertire il trend, ma credo serva una politica più tranquilla. La gente è stufa di sentire solo accuse e insulti, servono proposte e responsabilità”.

Sulla stessa linea critica, ma da un’altra prospettiva, anche Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, secondo cui i numeri dell’astensione sono in parte falsati: “I dati sull’affluenza in Calabria sono dopati da oltre 400 mila iscritti all’Aire e da altri calabresi che vivono fuori regione. In realtà la percentuale reale dei votanti è più alta, intorno al 70%”.

Urne aperte fino alle 15, affluenza ferma al 29%

Prosegue la seconda giornata di voto per il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria e l’elezione del nuovo presidente della Regione. I seggi resteranno aperti fino alle ore 15:00, quando inizieranno le operazioni di spoglio nelle 2.406 sezioni distribuite sul territorio.

Secondo i dati rilevati alle 23 di ieri, l’affluenza si è fermata al 29,08%, in leggero calo rispetto al 30,87% delle precedenti regionali del 2021. La provincia con la partecipazione più alta è Reggio Calabria (32,24%), seguita da Catanzaro (31,92%). In totale, sono circa 1,9 milioni gli aventi diritto al voto in Calabria.

Argomenti

# Calabria
# Elezioni regionali 2025

