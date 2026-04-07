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Rimborso Netflix in Italia, ecco il modulo, come compilarlo e cosa inserire

Pasquale Conte

7 Aprile 2026 - 14:59

Netflix dovrà rimborsare i clienti abbonati in Italia fino a 500 euro. Ma come fare? Ecco il modulo completo, cosa va inserito e dove devi inviarlo.

Rimborso Netflix in Italia, ecco il modulo, come compilarlo e cosa inserire

Nei giorni scorsi, il tribunale di Roma ha accolto la richiesta rinvenuta dal Movimento Consumatori contro Netflix Italia. Ora la piattaforma di streaming più famosa al mondo è obbligata a risarcire decine di migliaia di abbonati che avevano un profilo attivo tra il 2017 e il 2024. Il motivo? Clausole che consentivano la modifica del prezzo degli abbonamenti poco chiare.

Di fatto, non venivano mai indicate le motivazioni delle scelte. Motivo per cui, il tribunale di Roma ha ritenuto illegittime le rimodulazioni applicate nel 2017, 2019, 2021 e 2024. Ciascun abbonato ha diritto a una riduzione del prezzo attuale di Netflix, alla restituzione delle somme pagate e al risarcimento del danno.

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Il modulo per avere il rimborso Netflix

Per poter ottenere il rimborso da parte di Netflix, è già disponibile online un modulo ufficiale necessario per poter fornire tutti i dettagli alla piattaforma. Nello specifico, vengono richieste informazioni come la data di attivazione dell’abbonamento, il tipo di piano sottoscritto, la modalità di sottoscrizione e l’eventuale disdetta effettuata nel periodo di tempo finito sotto la lente d’ingrandimento.

Oltre che verificare la propria posizione, con questi dati è possibile calcolare quanto è stato pagato in più nel corso degli anni e ottenere così un rimborso che può arrivare fino a 500 euro. Per poter iniziare subito, clicca su questo link e inserisci i dati richiesti.

Nello specifico, per prima cosa devi inserire nome, cognome, numero di telefono, email e stato di residenza. Successivamente, troverai domande più specifiche come “Quando hai attivato Netflix?” “Quale piano hai attivato?” e “Oggi sei ancora abbonato a Netflix”. Assicurati di inserire solo informazioni veritiere, perché verranno effettuate tutte le verifiche del caso prima di acconsentire al risarcimento.

Gli altri metodi per chiedere il rimborso

Oltre al modulo citato nel capitolo precedente, esistono altri sistemi per poter inviare la richiesta di rimborso a Netflix. Nello specifico, ogni utente abbonato tra il 2017 e il 2024 può inviare una raccomandata A/R a Via Boncompagni 8-10, 00187 Roma o una PEC all’indirizzo [email protected]

Cosa inserire all’interno della comunicazione? Basta indicare i propri dati personali, il periodo di abbonamento e infine richiamare la sentenza del Tribunale di Roma del 1° aprile 2026. Non serve allegare documenti, ma prove di pagamento possono tornare utili.

Per poter ottenere il rimborso, bisognerà attendere ancora settimane. Netflix ha infatti già annunciato un ricorso ufficiale. Avere però la richiesta già sottoscritta e inviata può aiutare nel ridurre i tempi di attesa e nell’ottenere l’eventuale risarcimento qualora l’opposizione dovesse venire respinta.

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