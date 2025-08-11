Ricordi Salt Bae? Oggi i suoi ristoranti sono in crisi, ecco perché

I social, se sfruttati correttamente, sono una potente arma promozionale. Negli ultimi anni, chi è riuscito a cavalcare l’onda portando contenuti originali e virali ha visto crescere a dismisura il proprio fatturato. Piattaforme come Instagram e TikTok hanno contribuito a far nascere vere e proprie star amate in tutto il mondo.

Il settore della ristorazione è uno di quelli che ha saputo sfruttare meglio il potenziale dei social per promuoversi. In questo campo, il numero uno indiscusso è senza dubbio Nusret Gökçe, conosciuto come Salt Bae. Il suo stile unico e la celebre mossa dello sprinkle, ovvero spargere il sale sulla carne con il braccio piegato e la mano alta, lo hanno reso famosissimo, insieme ai suoi ristoranti presenti in diverse città del mondo.

Oggi Nusret gestisce 30 ristoranti e conta circa 4.500 dipendenti. A settembre aprirà il suo primo locale in Italia, a Milano, e non è escluso che nei mesi successivi possa arrivare anche a Roma. La sua è una storia fatta di sacrifici fin da quando, a soli 13 anni, iniziò a lavorare per aiutare la famiglia. Una storia che ispira chiunque insegua un sogno, anche se oggi non mancano le voci critiche che parlano di ristoranti in crisi e sale spesso vuote. Ma sarà davvero così?

La storia di Salt Bae Dietro il soprannome «Salt Bae» si cela un ex macellaio diventato imprenditore di successo, proprietario della catena di ristoranti di lusso Nusr-Et, specializzata in carne di alta qualità. A 13 anni lasciò la scuola per lavorare in macelleria, facendo turni massacranti di 16 ore al giorno, senza ferie né assicurazione. Spesso dormiva su una sedia pur di riposarsi qualche ora. Dopo anni di sacrifici, nel 2010 aprì in Turchia il suo primo ristorante con soli 8 tavoli. La svolta arrivò quando un miliardario, Ferit Sahenk, cenò nel suo locale e ne intuì il potenziale. I due decisero di aprire insieme due ristoranti in Medio Oriente. Poi, il 7 gennaio 2017, il video che cambiò tutto: Nusret pubblicò sui social la famosa mossa dello sprinkle. Un gesto spontaneo che divenne virale in poche ore, imitato da milioni di persone. Da lì, un’espansione rapidissima: Stati Uniti, Grecia, Regno Unito, Emirati Arabi, Qatar. Nusret iniziò anche a frequentare eventi mondani e a coltivare il suo personal brand, trasformandosi in una celebrità globale.