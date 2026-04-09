Reputazione aziendale, la classifica 2026. Nella top 10 globale anche 2 italiane

Ogni anno The RepTrak Company pubblica il Global RepTrak 100, la classifica delle aziende con la migliore reputazione a livello mondiale, costruita raccogliendo le opinioni di decine di migliaia di consumatori in 14 economie chiave. Non si tratta di un ranking basato su fatturato o notorietà, ma su elementi intangibili come fiducia, stima e credibilità.

L’edizione 2026 conferma un trend già in atto, con un punteggio medio globale in crescita per il terzo anno consecutivo (74,6 punti), nonostante un contesto economico complesso segnato da inflazione e instabilità geopolitica. In questo scenario emerge con forza anche l’Italia, che porta due aziende nella top 10 globale e altre 2 in top 50, un risultato significativo per il sistema industriale nazionale.

La top 10 globale e i cambiamenti del ranking

La classifica 2026 vede ancora una volta al vertice The LEGO Group, che mantiene la leadership per il quinto anno consecutivo. Ecco la classifica delle prime 10 al mondo:

Posizione Azienda Paese 1 The LEGO Group 🇩🇰 Danimarca 2 Adidas 🇩🇪 Germania 3 Samsung 🇰🇷 Corea del Sud 4 Rolex 🇨🇭 Svizzera 5 Sony 🇯🇵 Giappone 6 Ferrari 🇮🇹 Italia 7 Mercedes-Benz 🇩🇪 Germania 8 Levi Strauss & Co. 🇺🇸 USA 9 Barilla 🇮🇹 Italia 10 Canon 🇯🇵 Giappone

Tra i casi più interessanti dell’anno c’è Adidas, protagonista di una crescita significativa che il report collega alla capacità di inserirsi in community esterne al brand, attraverso collaborazioni culturali e presenza su piattaforme digitali. Al contrario, strategie più chiuse e focalizzate sul controllo diretto dei canali sembrano aver penalizzato altri player. Anche l’ingresso di Nvidia (14°) nelle posizioni alte della classifica segnala il crescente peso di modelli reputazionali costruiti intorno a ecosistemi e community, più che alla comunicazione tradizionale.

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Italia protagonista: Ferrari e Barilla nella top 10

Il dato più rilevante per l’Italia è la presenza simultanea di Ferrari e Barilla nella top 10 globale. Per Ferrari si tratta di una conferma: il marchio di Maranello si posiziona al sesto posto, mantenendo una reputazione solida costruita su qualità percepita, esclusività e coerenza del brand.

Diverso, invece, il percorso di Barilla, che rappresenta uno dei casi di crescita più evidenti dell’edizione 2026. L’azienda guadagna 16 posizioni in un anno, passando dal 25° al nono posto, e si conferma per il terzo anno consecutivo la prima azienda al mondo nel settore food per reputazione. Alla base di questo risultato c’è anche un’evoluzione nella strategia comunicativa, che ha ampliato il racconto aziendale verso una dimensione più legata alla comunità e all’esperienza del pasto, rafforzando il legame con i consumatori.

Come sottolinea Sara Fargion, vice presidente EMEA di RepTrak, “nell’attuale contesto macroeconomico caratterizzato da forte incertezza, mantenere performance stabili rappresenta già un segnale positivo. Ma la capacità di crescere diventa un vero fattore distintivo”.

Le altre italiane in classifica

La presenza italiana non si limita alle prime posizioni. Nella top 50 trovano spazio anche altre realtà significative come Pirelli, che si posiziona al 21° posto, e Lavazza, al 49°. Si tratta di aziende molto diverse per settore e dimensione, ma accomunate da elementi chiave: identità forte, radicamento industriale e una chiara vocazione internazionale.

Nel complesso, due aziende nella top 10 e quattro nella top 50 rappresentano un segnale importante. Più che un risultato episodico, è la conferma di un modello che continua a funzionare anche su scala globale: quello di imprese capaci di combinare tradizione, qualità e innovazione, trasformando questi elementi in un vantaggio competitivo anche sul piano della reputazione.