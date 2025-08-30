Renault conquista il mercato con un’auto di soli 6.000 euro

È raro, per non dire impossibile, trovare in Italia e nel resto d’Europa un crossover SUV compatto a meno di 20.000 euro, e raramente si vedono sulle strade auto che costano meno di 16.000 euro, ma Renault ha deciso di conquistare tutti lanciando sul mercato un modello a soli 6.000 euro.

Si tratta della Renault Kiger, un SUV compatto progettato specificamente per il mercato indiano, dove i SUV rappresentano metà delle vendite del segmento e quasi un terzo dell’intero settore automobilistico.

Il nuovo Kiger non è un semplice aggiornamento: Renault ha ripensato il progetto in oltre 35 aree, dal design alla meccanica, puntando su motori più efficienti, tecnologia aggiornata e un prezzo aggressivo. Le linee esterne moderne, i fari affilati, il tetto bicolore e i dettagli cromati selezionati creano un design distintivo e urbano, mentre all’interno l’abitacolo offre comfort superiore con sedili ventilati, climatizzazione ottimizzata e un touchscreen da 8 pollici con connettività wireless.

Renault punta così a ridefinire l’accessibilità nel segmento dei crossover compatti in India, unendo qualità, sicurezza e tecnologia a un prezzo incredibilmente competitivo. Sebbene al momento la Kiger resti confinata al mercato indiano, il modello dimostra che un SUV compatto economico ma completo è possibile, e potrebbe conquistare anche clienti europei.

Renault a soli 6.000 euro: caratteristiche e design della Kiger La Renault Kiger combina stile, funzionalità e convenienza economica. Esternamente, il modello presenta nuovi gruppi ottici, linee moderne e un colore giallo brillante tra le opzioni più accattivanti. Nonostante la lunghezza inferiore a quattro metri, l'auto offre un'abitabilità interna sorprendente: i passeggeri posteriori hanno spazio abbondante per le gambe, l'altezza interna è generosa e il bagagliaio è tra i più capienti della categoria. All'interno, il design punta alla praticità e al comfort. Numerosi vani portaoggetti e soluzioni intelligenti massimizzano lo stivaggio, mentre lo schermo da 8 pollici permette di gestire infotainment e connettività con smartphone. Il motore di base da 72 CV è adatto a chi cerca economia, mentre il 1.0 turbo da 100 CV garantisce prestazioni vivaci. Il cambio manuale a cinque marce è di serie, con le opzioni Easy-R AMT e X-Tronic CVT per una guida più fluida. Sul fronte sicurezza, la Renault Kiger offre sei airbag di serie, tra cui frontali, laterali e a tendina, insieme a 21 dotazioni di sicurezza complessive. Grazie a queste caratteristiche, la Kiger si posiziona come un crossover economico, sicuro e confortevole, pronto a conquistare clienti nei mercati emergenti e a sfidare i modelli più costosi nel segmento dei SUV compatti.