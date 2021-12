Zona gialla, quali Regioni non rischiano le restrizioni e resteranno in bianco a Natale

L’aumento dei contagi e, seppur in maniera minore, dei ricoveri e delle terapie intensive in tutta Italia porta sempre più Regioni a rischiare di entrare in zona gialla entro Natale. Il che vuol dire ritorno delle mascherine all’aperto - come già avviene, in realtà, in alcune grandi città - e poche altre restrizioni che riguardano soprattutto i non vaccinati.

Ci sono, però, territori che al momento hanno dati migliori e non sembrano rischiare il passaggio in zona gialla, almeno non nell’immediato. Stando agli ultimi numeri forniti dalla cabina di regia Iss-ministero della Salute le Regioni fuori rischio e che dovrebbero quindi mantenere la zona bianca a Natale sono varie: dalla Basilicata al Molise, dalla Puglia alla Sardegna. Ma anche altre. Vediamo quali attraverso gli ultimi dati.

Le Regioni con Rt più basso e minore incidenza

Tra le Regioni che presentano dati migliori ci sono la Calabria (Rt a 1 e nuovi casi in discesa), la Campania (Rt 1,06 e rischio moderato), il Lazio (Rt 1,01 e rischio moderato), la Puglia (Rt sotto la soglia d’allerta a 0,95), la Sicilia (1,01 e rischio moderato) e Umbria (0,97 e focolai in diminuzione).

Per quanto riguarda l’incidenza, invece, sono poche le Regioni al di sotto dei 100 casi settimanali ogni 100mila abitanti: Basilicata 44,7, Calabria 99,7, Molise 46,9, Puglia 46,7, Sardegna 51,2, Sicilia 97,6, Toscana 97,7 e Umbria 66,8. Più alti i dati di Campania (127,9) e Lazio (172,1) che invece hanno cifre positive sull’Rt.

I dati sui ricoveri e le terapie intensive per Regione

Per passare in zona gialla, però, è decisivo il dato sui ricoveri più che quello sull’incidenza e sull’Rt. Ricordiamo che si passa in zona gialla con incidenza superiore ai 50, occupazione dei posti letto in area medica superiore al 15% e in terapia intensiva sopra al 10%. Ecco i dati Regione per Regione (la prima cifra riguarda i ricoveri in area non critica e la seconda le rianimazioni):

Abruzzo 8,3% - 4,4%

Basilicata 3,8% - 0%

Calabria 14,1% - 8,9%

Campania 8,8% - 3%

Emilia-Romagna 8,1% - 8,4%

Friuli-Venezia Giulia 23% - 14,9%

Lazio 10,8% - 7,8%

Liguria 9,3% - 9,3%

Lombardia 13,4% - 7,3%

Marche 9,5% - 12%

Molise 6,3% - 2,6%

Bolzano 19,8% - 17,5%

Trento 8,9% - 7,8%

Piemonte 6,9% - 5,7%

Puglia 4,8% - 4%

Sardegna 4,5% - 6,9%

Sicilia 8,6% - 5,2%

Toscana 4,9% - 8,6%

Umbria 6,5% - 7,9%

Valle d’Aosta 28,3% - 3%

Veneto 8,9% - 10,5%.

Quali Regioni non rischiano la zona gialla: chi resta in bianco

Sperano di evitare la zona gialla prima del Natale le Regioni come Abruzzo, Campania, Sicilia e Toscana in cui almeno uno dei due valori è ben al di sotto delle soglie: in Abruzzo, Campania e Sicilia c’è ampio margine sulle intensive mentre in Toscana è positivo soprattutto il dato sui ricoveri in area medica.

Ci sono, poi, altre Regioni in cui entrambi i dati sono ampiamente positivi: è sicuramente il caso della Basilicata che non ha ricoveri in terapia intensiva e meno del 4% per i posti letto ordinari Covid. Lontano dalle soglie di rischio anche Puglia (entrambi i dati sotto il 5%), Molise (soprattutto per le rianimazioni), Piemonte (quasi 10 punti di margine per entrambe le aree) e Sardegna (che ha margine soprattutto sui ricoveri in area non critica).

Questi dati potrebbero comunque cambiare facilmente così come alcune Regioni in questo momento a rischio potrebbero vedere un miglioramento. Sperano, per esempio, Lazio e Umbria che non sono lontane dalle soglie ma vedono un trend meno negativo del passato. Altro discorso vale per la Calabria dove i dati su Rt e incidenza sono positivi ma l’occupazione dei posti letto negli ospedali la avvicina alla perdita della zona bianca.