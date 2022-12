Regionali Lombardia, Pregliasco si candida: sarà capolista per Majorino (Pd)

Il noto virologo Fabrizio Pregliasco sarà candidato con il centrosinistra alle elezioni regionali in Lombardia che, in concomitanza con il voto anche nel Lazio, si terranno domenica 12 e lunedì 13 febbraio.

Come riportato da Adnkronos, Fabrizio Pregliasco dovrebbe essere capolista nella lista civica che appoggerà la corsa verso il Pirellone di Pierfrancesco Majorino, l’europarlamentare del Partito Democratico che sarà il candidato presidente alle regionali in Lombardia del centrosinistra.

Oltre al Pd e a una lista civica, Majorino alle elezioni sarà sostenuto anche da Verdi e Sinistra Italiana, con la coalizione che adesso si è allargata al Movimento 5 Stelle dopo la fumata bianca del voto online riservato agli attivisti certificati.

Pregliasco così sarà uno dei candidati di punta del centrosinistra alle elezioni regionali in Lombardia del 2023, tanto che per lui si parla già di un futuro come assessore alla Sanità in caso di vittoria di Majorino.

Elezioni Lombardia 2023: Pregliasco candidato

Il Covid negli ultimi anni ha dato una grande popolarità a diversi medici ed esperti che, nel periodo più duro della pandemia, hanno riempito le pagine dei giornali e polarizzato il dibattito televisivo.

Dopo aver fatto eleggere il microbiologo Andrea Crisanti alle elezioni politiche dello scorso 25 settembre, il centrosinistra adesso in vista delle regionali in Lombardia di febbraio ci riprova candidando il virologo Fabrizio Pregliasco.

“Ci ho pensato su un po’ di tempo - ha confidato Pregliasco ad Adnkronos - e alla fine ho deciso: mi candido a consigliere regionale della Lombardia nella lista civica con il candidato presidente del centrosinistra”.

Il virologo poi ha ammesso di “aver sempre votato il centrosinistra”, nonostante “il centrodestra un po’ ce l’ho in casa visto che la mia compagna è stata per un periodo assessore con Formigoni in Regione Lombardia”.

Fabrizio Pregliasco già si sarebbe calato perfettamente nei panni del candidato alle elezioni regionali in Lombardia, tanto da avere ben chiaro in mente cosa dovrà essere fatto per migliorare la sanità in Regione: “Ci sono delle direttrici chiare su cui bisogna lavorare: liste di attesa troppo lunghe, più attenzione ai disabili e anche ai meno abbienti”.