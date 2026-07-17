RC professionale, quando è obbligatoria e per quali lavoratori

C’è un equivoco che torna sempre: la polizza RC professionale sarebbe «roba da liberi professionisti». Vero solo a metà. La responsabilità civile professionale (o assicurazione RC professionale) copre i danni che puoi causare a terzi mentre lavori: un errore, un’omissione, una valutazione sbagliata, un ritardo, una consulenza incompleta. Quindi, se il cliente ti chiede un risarcimento e la richiesta è fondata, la polizza può farsi carico (entro limiti e condizioni) di danni e spese legali.

Il punto, però, è un altro. In Italia, per molte attività l’RC professionale non è solo «consigliata»: è obbligatoria. E spesso l’obbligo non riguarda genericamente «il settore», ma la singola figura, l’iscrizione a un Ordine o Collegio e il tipo di prestazione. Vediamo quando è obbligatoria, per chi e cosa controllare in polizza senza farsi incastrare dalle clausole scritte piccolo.

Che cos’è la RC professionale e cosa copre davvero

La RC professionale copre la responsabilità del professionista per i danni, patrimoniali e non, causati a terzi nell’esercizio dell’attività. Ma non è una formula magica uguale per tutti: le coperture cambiano parecchio in base alla professione e al contratto.

In pratica trovi i danni patrimoniali (il cliente che sostiene di aver subìto una perdita economica per un tuo errore), le spese di difesa (avvocati, consulenze, perizie) ed eventuali estensioni non automatiche su privacy, trattamento dati o interruzione dell’attività. Restano invece fuori, di norma, dolo, multe e sanzioni, danni da attività non dichiarate e alcune ipotesi di colpa grave.

Quando la polizza RC professionale è obbligatoria in Italia

La regola che fa da cornice riguarda le professioni regolamentate. Il riferimento è l’articolo 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, che impone ai professionisti iscritti a Ordini e Collegi di stipulare un’assicurazione idonea per i danni derivanti al cliente dall’attività. C’è anche un dovere di trasparenza: al momento dell’incarico vanno comunicati al cliente gli estremi della polizza e il relativo massimale. Non è un dettaglio formale: la violazione dell’obbligo costituisce illecito disciplinare, con sanzioni che possono arrivare fino alla sospensione o alla radiazione dall’albo.

Il concetto è semplice: se eserciti una professione regolamentata, e quindi sei iscritto a un Ordine o Collegio, l’RC professionale tende a essere obbligatoria. Poi arrivano le regole di settore, perché alcune categorie hanno discipline ulteriori rispetto alla cornice generale.

Per quali lavoratori è obbligatoria: ecco chi ci rientra davvero

L’obbligo ruota attorno a una domanda precisa: stai svolgendo un’attività professionale regolamentata con responsabilità verso terzi?

L’area più ampia è quella dei professionisti iscritti a Ordini e Collegi: settore legale (avvocati), economico-contabile (dottori commercialisti ed esperti contabili), tecnico (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali), sanitario (medici e molte professioni sanitarie ordinistiche) e consulenza del lavoro. Il dettaglio cambia poi in base ai regolamenti della singola categoria.

Avvocati

Per le toghe l’obbligo è esplicito: l’articolo 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (riforma dell’ordinamento forense) impone la copertura per la responsabilità civile derivante dall’attività. La disciplina è diventata pienamente operativa con il D.M. 22 settembre 2016 del Ministero della Giustizia, in vigore dal novembre 2017, che ha fissato condizioni essenziali e massimali minimi: si parte da 350.000 euro per anno e per sinistro per l’attività individuale con fatturato più basso, fino a 1 milione di euro e oltre per gli studi strutturati. Il decreto pretende inoltre retroattività illimitata e ultrattività almeno decennale.

Professioni sanitarie e responsabilità sanitaria

In sanità il tema è delicato, perché una richiesta di risarcimento può diventare enorme in poco tempo. La disciplina di riferimento è la Legge 8 marzo 2017, n. 24, la cosiddetta «Gelli-Bianco», che coinvolge sia le strutture sanitarie sia i singoli esercenti.

Qui sta la novità più importante degli ultimi mesi: dopo sette anni di attesa è arrivato il D.M. n. 232/2023, il decreto attuativo entrato in vigore il 16 marzo 2024. Il provvedimento ha fissato i requisiti minimi delle polizze (massimali differenziati per categoria di rischio, postuma e retroattività decennali, limiti su franchigie e scoperti a tutela del danneggiato) e ha aperto all’azione diretta del paziente verso la compagnia. Alle assicurazioni era stato concesso un periodo transitorio di 24 mesi per adeguare i contratti: quel termine è scaduto il 1° marzo 2026, quindi il nuovo regime è ormai a pieno regime. Da segnalare anche il legame, ormai stretto, tra formazione continua ed efficacia della copertura: chi non raggiunge la soglia minima di crediti ECM nel triennio rischia di ritrovarsi scoperto in caso di contenzioso.

L’RC, insomma, non è un optional per chi opera in sanità. Un capitolo a parte è quello della polizza per colpa grave, che tutela il sanitario dalle azioni di rivalsa: qui più che mai la polizza va letta con calma, perché le differenze tra contratti sono enormi.

Tecnici e dipendenti: gli altri casi

Nel mondo tecnico (ingegneri, architetti, geometri) la richiesta tipica nasce da un errore progettuale, una direzione lavori contestata, una pratica che salta. L’obbligo si aggancia alla disciplina generale sulle professioni regolamentate, ma a rendere davvero inevitabile la copertura è spesso il mercato: committenti, bandi e contratti privati chiedono massimali chiari.

Discorso a parte per i dipendenti. Se non svolgi prestazioni «in proprio» verso clienti (non firmi, non asseveri, non assumi incarichi), la questione cambia. Se invece sei iscritto a un Ordine o Collegio e operi con responsabilità diretta, anche come collaboratore, l’obbligo può continuare a riguardarti o intrecciarsi con le coperture del datore di lavoro. Non basta dire «sono assunto»: conta che cosa fai e con quali responsabilità.

RC professionale facoltativa: quando conviene comunque

Anche senza un obbligo di legge, l’RC professionale può essere una scelta intelligente. Molte attività non ordinistiche (consulenza, marketing, IT, formazione, gestione dati) producono comunque danni economici rilevanti, e sempre più clienti inseriscono nei contratti clausole di responsabilità.

Se lavori nel digitale, spesso il problema non è l’errore tecnico in sé, ma il suo effetto economico: un e-commerce fermo, una configurazione che blocca un servizio. Vale la pena pesarlo già quando valuti quando è obbligatorio aprire la partita IVA.

Le clausole che devi capire prima di firmare

Qui si decide se la polizza è davvero utile o solo «una carta da esibire». Partiamo dalla forma claims made, la più diffusa: conta il momento in cui arriva la richiesta di risarcimento (il «claim»), non quando è avvenuto l’errore. Da qui l’importanza di due estensioni: la retroattività copre gli errori commessi prima della decorrenza, se contestati durante la vigenza; la postuma (o ultrattività) copre le richieste che arrivano dopo la cessazione, per fatti avvenuti quando eri assicurato. Se cambi compagnia o smetti di lavorare, qui si gioca una fetta enorme del rischio.

Poi c’è il massimale, da rapportare a clientela, valore degli incarichi e probabilità di contenzioso, e la franchigia (o scoperto), la parte che resta a tuo carico. Infine le attività dichiarate: l’errore più comune è attivare una copertura «generica» e scoprire che la tua attività specifica non è compresa. Se fai più cose, vanno dichiarate tutte.

FAQ, domande frequenti

La RC professionale copre anche gli errori dei collaboratori?

Dipende: alcune polizze includono studio e collaboratori, altre no o solo se indicati. Va verificato in contratto.

Se lavoro in una società, basta la polizza della società?

Non sempre. Alcune attività richiedono coperture che includano i singoli professionisti, soprattutto se firmi e assumi responsabilità personali. Conta la struttura (STP, società, studio associato) e come è costruita la polizza.

Una RC professionale «base» è sufficiente?