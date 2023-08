Questo titolo è da comprare (ed è anche a prova di recessione)

I dati sull’inflazione usciti in Cina pochi giorni fa testimoniano come il gigante asiatico stia entrando in una fase di rallentamento marcato della sua economia, segnalato dall’ingresso in zona deflazione.

C’è però un’azienda in Cina che sembra non risentire del rallentamento della domanda interna e del raffreddamento del commercio internazionale e continua a macinare utili. [...]