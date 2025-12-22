Abbonati

Questo smartphone è il top di gamma del 2026 con la miglior batteria di tutti

Pasquale Conte

22 Dicembre 2025 - 00:23

È già stato annunciato il primo device top di gamma in arrivo il prossimo anno. Promette di essere il telefono con la batteria migliore di tutti.

Questo smartphone è il top di gamma del 2026 con la miglior batteria di tutti

A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno, anche nel settore della telefonia già si inizia a parlare di alcuni dei modelli che potrebbero vedere la luce nel corso del 2026. È chiaro che l’attenzione di appassionati e non è tutta sui top di gamma, i veri protagonisti del mercato che vogliono rivoluzionare il settore a suon di design innovativi e caratteristiche tecniche sempre più avanzate.

E in questo senso, c’è chi ha deciso di anticipare i tempi. Un’azienda in particolare, il cui primo dispositivo di punta è già stato svelato nelle scorse ore. Secondo quanto emerso da alcuni leak, si tratterà dello smartphone con la batteria migliore di tutti, da unire a caratteristiche tecniche di ultima generazione. Se stai cercando un telefono che duri tutta la giornata e che fornisca prestazioni di livello, questa potrebbe essere la scelta più indicata.

L’Honor Power 2 è il top di gamma dalla batteria super

A distanza da qualche mese dal lancio dell’Honor Power, sembra già giunto il momento per il suo successore di vedere la luce. Nelle scorse ore, il noto leaker Digital Chat Station ha svelato che l’Honor Power 2 potrà vantare una batteria ancora più capiente rispetto al suo predecessore, passando da 8.000 mAh a 10.080. Un dato importante, cui si aggiunge la ricarica a 80 watt tramite USB-C.

Questa non è l’unica delle novità in arrivo. Il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 verrà sostituito dal MediaTek Dimensity 8500, mentre per il comparto fotografico dovrebbe esserci un sensore principale da 50 MP e una lente per i selfie da 16 MP.

Il display è un OLED da 6,79 pollici, con risoluzione da 2640x1200. La pessima notizia è che potrebbe non supportare la frequenza di aggiornamento dinamica, per via di un decisione di Honor di affidarsi a un pannello LTPS.

Quando arriva e quanto costa

Ora la domanda è: quando verrà lanciato sul mercato? E soprattutto, a che prezzo? Il leaker lo ha scovato con il nome in codice di Sabre e, secondo le indiscrezioni, dovrebbe arrivare sugli scaffali nella primavera del 2026. Le colorazioni disponibili saranno quasi certamente Midnight Black, Sunrise Orange e Snow White.

Ancora non è chiaro se ci saranno miglioramenti ulteriori rispetto a quanto già detto. C’è chi ipotizza il supporto alla ricarica wireless, chi desidera una fotocamera ultra-grandangolare ad alta risoluzione e a chi non dispiacerebbe vedere un teleobiettivo.

Non sono invece ancora uscite news riguardanti il prezzo di lancio. Considerando a quanto è stato venduto il suo predecessore, tutto lascia pensare che questo Honor Power 2 arriverà sul mercato a meno di 500 euro.

