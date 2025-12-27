Questo sarà l’aereo da caccia più costoso al mondo

Pochi giorni fa, a Forth Worth in Texas, si è tenuto un avvenimento storico per la difesa aerea del Vecchio Continente. Presso lo stabilimento di produzione di Lockheed Martin è decollato il primo F-35A Lightning II battente bandiera finlandese.

È stato il debutto ufficiale dell’aereo da caccia destinato a rivoluzionare la flotta dell’Aeronautica Militare finlandese e, molto probabilmente, di altri Paesi Europei. Dal punto di vista economico si tratta dell’appalto di difesa più grande mai realizzato dalla Finlandia.

La Finlandia saluta il suo primo F-35

La Finlandia ha deciso di puntare sugli F-35A Lightning II per sostituire la maggior parte della sua attuale flotta di caccia.

Un passo avanti a livello tecnologico in linea con i requisiti stabiliti dai funzionari della Difesa in materia di deterrenza e operazioni congiunte. Uno dei punti di forza dei nuovi F-35 è infatti la capacità di integrarsi con gli altri mezzi a disposizione delle forze armate per rafforzare il coordinamento tra il dominio aereo, quello terrestre, quello marittimo e quelli spaziale e informatico, sempre più importanti in un’era di guerra “ibrida” in cui le tecnologie hanno un peso decisivo.

Nelle previsioni dell’Aeronautica Militare le prime operazioni con i nuovi caccia inizieranno nel 2026, una volta terminati l’addestramento dei piloti e la familiarizzazione con gli aerei. Una capacità operativa che crescerà in maniera progressiva con il procedere delle consegne dei velivoli.

La Finlandia ha partecipato attivamente allo sviluppo

La buona notizia per l’economia finlandese è che sta crescendo il coinvolgimento delle industrie del Paese nella catena di fornitura globale dei nuovi F-35A. I dati parlano di più di 30 tra aziende e istituzioni accademiche coinvolte con accordi di partecipazione industriale al vasto programma di sviluppo.

Più nel dettaglio, le aziende finlandesi si occuperanno di produzione avanzata, manutenzioni e operazioni di trasferimento tecnologico. Buona parte del merito di questo coinvolgimento è della stessa Lockheed Martin, l’azienda creatrice dei caccia, che ha individuato proprio nel Paese scandinavo il partner di lungo termine per lo sviluppo globale del programma di difesa.

Un programma che mette insieme quasi 2.000 fornitori e che sta continuando a crescere grazie all’arrivo costante di nuovi mezzi. Attualmente sono oltre 1.270 gli F-35 a disposizione delle flotte di difesa mondiali.

Uno dei caccia più costosi della storia

Il dato che stupisce di più è quello relativo ai costi produttivi. Gli addetti ai lavori parlano di 109 milioni di dollari, circa 93 milioni di euro, per la costruzione di ogni F-35 Lightning II e di costi operativi annuali superiori ai 5,5 milioni di euro.

Una spesa “giustificata” dalla presenza di alcune delle tecnologie militari più avanzate mai realizzate. I nuovi aerei di Lockheed Martin dispongono di sistemi stealth all’avanguardia, di jamming radar e di spazi per trasportare circa 8.400 kg di armi. E possono raggiungere velocità superiori ai 1.900 km/h.