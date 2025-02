Questo Paese sta costruendo il più grande quartier generale militare del mondo

L’invasione russa in Ucraina e i conflitti in Medio Oriente stanno avendo conseguenze devastanti per tutti i popoli coinvolti, ma anche un innegabile effetto domino sugli altri Stati del mondo. Nessuna nazione si sente più sufficientemente forte, chi per difesa e prevenzione, chi nell’ottica di imponenza e prevaricazione. Le sfide belliche sono evolute così rapidamente negli ultimi anni che tenere il passo è difficile, almeno per chi deve fare i conti con risorse limitate e una pregressa trascuratezza della propria forza militare. C’è anche chi, invece, non fa alcuna fatica a intraprendere progetti ambiziosi e imponenti, perfino nascondendoli per un certo periodo.

Eppure nulla sfugge all’Intelligence statunitense, che ha rilevato la costruzione del più grande quartier generale militare al mondo. Un complesso sofisticato e letteralmente “a prova di bomba” che supera di ben 10 volte le dimensioni del Pentagono. Non c’è da stupirsi che gli Stati Uniti siano così vigili, anche perché la sede del dipartimento della Difesa statunitense va ben oltre le sue funzioni pratiche, rappresentando ad oggi un simbolo della potenza americana nel mondo. Non che la notizia sia stata data con toni allarmistici, anzi.

Le stesse fonti anonime che hanno informato il Financial Times hanno rassicurato sul punto: si tratta di un progetto pacifico a scopi di difesa. Certo che è difficile pensare che la paternità del progetto possa lasciare indifferenti, considerando che parliamo dell’unica superpotenza mondiale che gli Stati Uniti considerano sfidante alla pari. Chi altro se non la Cina potrebbe avere le capacità e le risorse per avviare un progetto tanto imponente? La città militare di Pechino, così ormai viene chiamata dai media statunitensi, sembra ormai essere a buon punto. Vediamo di cosa si tratta.