Cosa significa ICE? Trump manda i marines e negli Usa si rischia la guerra civile

Qual è il significato di ICE? Nell’era del bombardamento mediatico che paradossalmente sta portando i cittadini a informarsi di meno - leggiamo centinaia di titoli al giorno, alcuni li condividiamo sui social, però non clicchiamo sull’articolo per leggerlo -, a molti potrebbe essere sfuggito cosa sta succedendo a Los Angeles.

Si fa un gran parlare di questo ICE, le foto e i video delle proteste a Los Angeles rimbalzano sui vari social, e mass media aprono le loro edizioni con Donald Trump che ha mobilitato la Guardia Nazionale e intanto ha schierato 700 marines nella patria di Hollywood, ma in quanti hanno ben chiara la situazione?

Iniziamo allora dalla domanda iniziale: ICE sta per Immigration and Customs Enforcement, l’agenzia federale statunitense - che fa parte del Dipartimento della Sicurezza Interna - che tra le altre cose è responsabile dell’applicazione delle leggi sull’immigrazione.

Appena insediato per il suo mandato alla Casa Bianca, Trump ha firmato 6 ordini esecutivi estremamente incisivi in materia di immigrazione a cui hanno fatto seguito altre leggi sempre sullo stesso tema: le misure più dure e controverse sono state l’esclusione dal diritto di cittadinanza ai figli nati negli Usa da genitori non cittadini, le espulsioni accelerate senza udienza e l’impiego di risorse militari per il controllo del confine con il Messico.

Molte misure sono state impugnate e bloccate da tribunali federali, ma questo non ha impedito all’ICE di effettuare delle vere e proprie retate per scovare e arrestare immigrati clandestini, proprio come è accaduto nei giorni scorsi a Los Angeles.

L’ICE e la rivolta a Los Angeles Venerdì mattina agenti ICE insieme a Homeland Security Investigations, FBI e DEA, hanno effettuato diversi retate a Los Angeles arrestando almeno 44 persone per motivi amministrativi - immigrazione irregolare - e il sindacalista David Huerta per ostruzione. Questi raid sono stati effettuati in alcune fabbriche tessili e in diversi negozi, con l’ICE che ha utilizzato tattiche militari per effettuare gli arresti con tanto di uso di stun grenade, lacrimogeni e spray urticante. Subito sono iniziate delle proteste a Los Angeles, ma la situazione è degenerata nella giornata di domenica quando dei dimostranti si sono scontrati con le autorità federali a guardia di un centro di detenzione nel centro della città: è stato il caos più totale tra lacrimogeni, auto incendiate, pallottole di gomma e decine di arresti. Dopo questa guerriglia urbana lo scontro a Los Angeles sembrerebbe essere passato sul piano politico, ma i lettori forse ricorderanno quando - prima delle presidenziali di novembre - ospite del canale YouTube di Money.it il blogger Matteo Brandi ha parlato del rischio di una possibile guerra civile negli Stati Uniti dopo il voto.