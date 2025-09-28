Abbonati

Questo mercatino di Natale a 3 ore da Milano è tra i più belli ed economici di Europa

Andrea Fabbri

28 Settembre 2025 - 05:23

Mancano meno di 3 mesi a Natale e molti stanno iniziando a prenotare un viaggio alla scoperta dei mercatini. Scopriamo uno dei più belli d’Europa

Questo mercatino di Natale a 3 ore da Milano è tra i più belli ed economici di Europa

Ci siamo appena lasciati l’estate alle spalle ed è già arrivato il momento di prepararsi per uno degli appuntamenti più attesi da grandi e piccini: le festività natalizie.

Uno dei modi più belli per celebrare il Natale è quello di organizzare un viaggio alla scoperta dei mercatini. In Europa abbiamo l’imbarazzo della scelta ma ce n’è uno con una marcia in più: il mercatino di Natale di Tallinn, uno dei più suggestivi, premiati ed economici in assoluto.

La magia del Natale di Tallinn

Tallinn, capitale dell’Estonia affacciata sul Mar Baltico, è nota anche con il soprannome di “capitale delle fiabe”. E se abbiamo avuto la fortuna di ammirare almeno una volta il centro storico e il mercatino di Natale è facile intuirne il motivo.

Il punto nevralgico dell’evento è il maestoso albero che viene allestito al centro della Piazza del Municipio. Una tradizione che dura addirittura dal 1441.

Intorno al “colosso” di 15 metri, decorato con 300 palline colorate e oltre 3 chilometri di luci, c’è un vero e proprio mondo incantato. Un mondo fatto di artigianato tradizionale, cibo locale, renne, spettacoli musicali e molto altro ancora.

Un evento talmente amato e partecipato da aver spinto gli organizzatori a farlo iniziare una settimana prima dei diretti concorrenti. Il mercatino di Tallinn inizia infatti il 21 novembre e dura fino al 27 dicembre e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00.

E tra un acquisto e una passeggiata tra le bancarelle abbiamo voglia di fare un po’ di movimento niente paura: in via Harju c’è una bellissima pista di pattinaggio, pizzata ai piedi della Chiesa di San Nicola e aperta da dicembre a marzo.

I biglietti per gli adulti costano 9 euro e quelli per i bambini 7 euro. Cifre a cui vanno aggiunti 4 euro per il noleggio dei pattini.

Il mercatino di Natale più premiato al mondo

La bellezza del mercatino di Natale della capitale estone è riconosciuta in tutto il mondo. Non per niente è stato premiato come il più bello d’Europa nel 2019 e nel 2024 Forbes l’ha incluso tra i migliori dieci da visitare nel Vecchio Continente.

Premi e riconoscimenti che, per fortuna, non hanno fatto salire i prezzi per visitare la città. Con qualche ricerca approfondita è possibile trovare pacchetti da volo+hotel per 3 giorni a meno di 200 euro.

Cosa vedere a Tallinn

Oltre ai mercatini, Tallinn offre moltissimo ai suoi visitatori. A cominciare dal centro storico medievale, entrato nei Patrimoni dell’Umanità Unesco dal 1997.

Da qui può partire una visita che, attraverso le vie Vene e Pikk Tanav e il Passaggio di Santa Caterina, ci porterà a scoprire una delle capitali europee più belle e sottovalutate.

Mete obbligatorie durante il percorso le tre chiese più famose della città: quella dello Spirito Santo, S. Olav e la splendida Cattedrale Ortodossa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

