La Guerra in Medio Oriente rischia di avere un impatto devastante sul settore del turismo. Secondo gli studi di settore relativi all’Italia la prospettiva è quella di un calo drastico delle prenotazioni per l’estero e di un aumento dei costi di biglietti aerei e servizi.

Una situazione difficile ma che può rivelarsi una ottima occasione per riscoprire le bellezze italiane, molte delle quali capaci di ottenere importanti riconoscimenti internazionali.

L’ultima in ordine cronologico a riuscirci sono i Giardini La Mortella, nel cuore dell’Isola di Ischia. La splendida oasi mediterranea e subtropicale nata nel 1956 grazie alla volontà di Susan Walton, moglie del compositore William, è appena entrata nel 10% delle migliori attrazioni mondiali secondo le recensioni dei visitatori.

Un traguardo che le ha permesso di ottenere Traveler’s Choice Awards 2026 assegnato da TripAdvisor, il più grande portale web di viaggi al mondo.

Perché i Giardini La Mortella sono tra i più belli del mondo

I Giardini La Mortella hanno una struttura unica nel loro genere, frutto della visione di Lady Walton e del famoso paesaggista Russell Page. Sono infatti costruiti su due livelli collegati tra loro da incantevoli scale panoramiche e deliziosi sentieri.

Nella parte del giardino denominata a Valle è possibile ammirare una serra dedicata alle orchidee, la Victoria House con le sue ninfe giganti, splendide fontane e una collezione incredibile di specie esotiche che comprende bellezze come la Spathodea campanulata e il Ginkgo Biloba.

L’altro itinerario è sopraelevato ed è impreziosito da terrazze panoramiche e da opere architettoniche come il Tempio del Sole e la Sala Thai, arredata con bambù e fiori di loto.

Non manca anche una parte dedicata alla memoria di Sir William Walton, uno dei più famosi e influenti compositori britannici del XX secolo. All’artista, noto per le sue colonne sonore cinematografiche, è dedicato il Teatro Greco, un’area all’aperto in cui si tengono ogni anno importanti eventi musicali.

Come visitare i Giardini La Mortella

Per arrivare ai Giardini La Mortella dovremo recarci a Ischia e poi raggiungere la località di Forio, nei pressi della Spiaggia di San Francesco. La buona notizia è che i collegamenti pubblici con partenza da Ischia, Lacco Ameno e Casamicciola sono efficienti e molto frequenti.

Per chi preferisce arrivare via mare c’è anche la possibilità di prendere un aliscafo da Napoli, o in alternativa da Mergellina e Molo Berevello e poi scendere a Ischia Porto o a Casamicciola.

In questo 2026 i Giardini rimarranno aperti fino al 1 novembre e saranno visitabili nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 9.00 alle 19.00. Il biglietto, acquistabile presso lo sportello delle due entrate al parco, ha un costo di 15 euro intero e di 12 euro ridotto.

Per chi, infine, desidera partecipare a uno degli eventi musicali organizzati durante la stagione estiva è consigliato consultare il calendario sul sito ufficiale che viene aggiornato a cadenza regolare. Una volta scelto il concerto servirà la prenotazione nominale obbligatoria.