Questo ETF sull’S&P 500 fa meglio dell’S&P 500

A volte, anche nei mercati finanziari, le apparenze ingannano. Siamo abituati a pensare che un ETF che replica l’S&P 500 debba necessariamente andare esattamente come l’S&P 500.

E invece no. Alcuni ETF costruiti sull’indice più famoso al mondo riescono, in determinate fasi di mercato, a fare meglio del benchmark stesso. Come è possibile?

La risposta sta nella metodologia di ponderazione. La maggior parte degli investitori conosce l’S&P 500 nella sua forma classica, quella ponderata per capitalizzazione: più un’azienda è grande in termini di market cap, maggiore è il suo peso nell’indice. Questo ha portato le big tech – come Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta, Alphabet e Tesla, a rappresentare una fetta sempre più consistente dell’intero indice. Si parla delle cosiddette Magnificent 7, che da sole arrivano a pesare oltre il 25% dell’indice. [...]