Questo è il brand del lusso che vale di più al mondo

Il mondo del lusso non smette mai di sorprendere, ma c’è un dato che si conferma anche nel 2025: per l’ottavo anno consecutivo è Porsche il l brand premium più prezioso del pianeta.

Secondo l’ultimo report “Luxury & Premium 2025” di Brand Finance, che ogni anno valuta i 50 marchi di alta gamma più importanti al mondo, la casa automobilistica tedesca mantiene la leadership mondiale con un valore di 41,1 miliardi di dollari, nonostante una flessione di circa 2 miliardi rispetto all’anno precedente. Segue Chanel, che si distingue per una crescita impressionante (+45%), raggiungendo i 37,9 miliardi di dollari e distanziando nettamente gli altri concorrenti.

La classifica fotografa un settore segnato da grandi contrasti. Se da un lato alcuni brand come Rolex (+36%), Ferrari (+36%), Guerlain (+23%) e Hermès (+19%) registrano aumenti significativi sia in valore assoluto che percentuale, altri come Omega (-45%), Maserati (-43%) e Gucci (-24%), vivono invece un momento di difficoltà, perdendo quote di valore importanti.

Le nuove tendenze nel settore lusso globale

Il report di Brand Finance mette in evidenza come anche il settore del lusso sia sottoposto alle trasformazioni dettate dalle nuove abitudini di consumo che dalle sfide macroeconomiche globali. L’accelerazione verso la digitalizzazione, l’attenzione crescente alla sostenibilità e l’importanza della reputazione del marchio sono diventati fattori chiave. I brand che hanno saputo investire in innovazione e customer experience, come Chanel e Hermès, hanno infatti visto crescere il proprio valore in modo significativo. Al contrario, chi ha rallentato sul fronte dell’innovazione o ha sofferto per crisi reputazionali, come Omega e Gucci, ha subito pesanti perdite.

Un altro trend emerso è il rafforzamento dei marchi legati all’esperienza e alla personalizzazione, con Porsche che continua a distinguersi per la capacità di integrare tradizione e tecnologia, offrendo modelli sempre più orientati all’elettrico e alla customizzazione.

Infine la storia: la presenza di brand come Ferrari e Rolex nella top 10 conferma, ancora una volta, che l’heritage e la capacità di raccontarsi restano elementi centrali nella percezione del grande lusso mondiale.