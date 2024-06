Questi iPhone e iPad non avranno iOS 18

Novità in casa Apple. La multinazionale con l’conica mela ha presentato i nuovi sistemi operativi iOS 18 e iPadOS 18 per iPhone e iPad e che ben presto saranno disponibili per tutti gli utenti a partire dall’autunno 2024.

E se ormai gli utenti sono avvezzi a lasciarsi sorprendere dalle funzioni aggiuntive anno per anno, sono anche abituati al fatto che non tutti i modelli iPhone e iPad potranno godere dei nuovi aggiornamenti.

Solitamente, infatti, è sempre un ristretto cerchio di modelli che può scaricare le nuove funzionalità e godere a pieno dell’esperienza “Apple”, eppure, quest’anno c’è una novità: sono numerosi i modelli (anche “vecchi”) che potranno godere di questo nuovo aggiornamento.

Come spiegato dalla stessa casa Apple, iOS 18 introduce Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale per iPhone, iPad e Mac che unisce la “potenza dei modelli generativi al contesto specifico dell’utente per offrire un’intelligenza incredibilmente utile e pertinente”. Progettato per proteggere la privacy, il sistema Apple Intelligence si integra perfettamente con iOS 18, iPadOS 18 e MacOS Sequoia.

Ma attenzione, non tutti i dispositivi che potranno scaricare iOS 18 potranno godere di Apple Intelligence.

Scopriamo quindi quali sono gli iPhone che potranno ottenere l’aggiornamento iOS 18 (con Apple Intelligence e non) e, di conseguenza, quali non potranno più aggiornarsi nell’autunno 2024.

leggi anche Apple è di nuovo l’azienda con più valore al mondo

Apple, quali iPhone e iPad potranno scaricare iOS 18

Casa Apple ha in serbo numerose sorprese per gli utenti con l’ultimo aggiornamento. Infatti, come spiegato dalla multinazionale, ad autunno 2024, gli utenti potranno godere di:

Un nuovo schermo di blocco con maggiori possibilità di personalizzazione;

Migliorie alle app Foto e Messaggi;

Nuovi widget per la schermata iniziale;

Funzionalità multitasking avanzate su iPad;

Maggiori controlli sulla privacy.

L’altra grande novità, come anticipato riguarda la lista dei dispositivi compatibili, in questo modo i clienti potranno decidere se cambiare il proprio iPhone oppure no. Ebbene, a differenza degli altri anni la lista ufficiale è ricca di sorprese. Ecco quali sono gli iPhone compatibili con iOS 18.

iPhone SE (2a generazione e successivi);

iPhone XR;

iPhone XS;

iPhone XS Max;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone 12;

iPhone 12 mini;

iPhone 12 Pro:

iPhone 12 Pro Max;

iPhone 13;

iPhone 13 mini;

iPhone 13 Pro;

iPhone 13 Pro Max;

iPhone 14;

iPhone 14 Plus;

iPhone 14 Pro;

iPhone 14 Pro Max;

iPhone 15;

iPhone 15 Plus;

iPhone 15 Pro;

iPhone 15 Pro Max.

Come specificato in precedenza, però, non tutti i modelli che riceveranno iOS 18 potranno tuttavia godere delle funzionalità dell’intelligenza artificiale di Apple Intelligence. Infatti, gli unici dispositivi che potranno sfruttare tutte le funzionalità dell’aggiornamento sono i dispositivi con chip A17 Pro, quindi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Max usciti a fine 2023.

Per quanto riguarda invece gli iPad compatibili con iPadOS 18, i modelli selezionati dalla multinazionale sono:

iPad mini (5a generazione e successivi);

iPad (7a generazione e successivi),

iPad Air (3a generazione e successivi);

iPad Air (M2):

iPad Pro 11" (1a generazione e successivi);

iPad Pro 12,9" (3a generazione e successivi);

iPad Pro (M4). leggi anche Così Warren Buffet ha perso 5 miliardi di euro (spoiler, c’entra Apple)

Questi iPhone e iPad non avranno iOS 18

Dopo aver letto attentamente la lista dei dispositivi compatibili, ci si rende conto che l’elenco e davvero ampio e include tutti gli iPhone a partire dall’iPhone XR, uscito nel 2018. Questo significa che anche i possessori di iPhone non recenti potranno godere delle ultime novità del sistema operativo Apple, benché magari non potranno godere di Apple Intelligence.

Più breve invece la lista degli iPhone e iPad non compatibili con iOS 18 e che quindi non potranno scaricare l’aggiornamento del sistema operativo. Per quanto riguarda gli iPhone, gli unici che non potranno godere delle nuove funzionalità sono:

iPhone ;

; iPhone 3G ;

; iPhone 3GS ;

; iPhone 4 ;

; iPhone 4S ;

; iPhone 5 ;

; iPhone 5c ;

; iPhone 5s ;

; iPhone 6 e 6 Plus ;

e ; iPhone 6s e 6s Plus ;

e ; iPhone SE 1 ;

; iPhone 7 e 7 Plus ;

e ; iPhone 8 e 8 Plus ;

e ; iPhone X.

Per quanto riguarda i modelli di iPad precedentemente supportati che non riceveranno l’aggiornamento a iPadOS 18 sono iPad Pro da 10,5 pollici, iPad Pro da 12,9 pollici di seconda generazione e iPad di sesta generazione.