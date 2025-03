Questi cellulari si collegheranno gratuitamente alla rete internet satellitare Starlink a partire da luglio 2025

Il progetto di espansione di Starlink prosegue e ora punta dritto al mondo degli smartphone. I test sono partiti proprio in queste settimane negli Stati Uniti, per verificare l’effettivo funzionamento della connettività satellitare e le sue potenzialità anche nelle aree più remote. E se tutto andrà come da programma, già a partire da luglio 2025 alcuni cellulari potranno appoggiarsi a questa rete alternativa.

In queste ore, è emersa una interessante novità in merito a quelli che saranno i dispositivi in grado di connettersi sin da subito a Starlink. Bisognerà chiaramente disporre di uno smartphone di ultima generazione, con specifiche tecniche pronte per agganciare le varie novità. Ma non solo, perché un elemento trainante di tutta la tecnologia di Elon Musk è il software di sistema.

Per ora Google vuole testare la feature solamente con i modelli Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel Pro Fold e Pixel Pro XL , mentre Motorola garantirà il supporto solo per i modelli lanciati a partire dal 2024 .

Per ciò che riguarda Samsung , pare che sin da subito ci saranno molti dispositivi in lista. Tra questi, troviamo i Galaxy A14, A15, A16, A35, A53 e A54 . Non poteva poi mancare la serie Galaxy S (a partire dai Galaxy S21), l’X Cover 6 Pro, Z Flip3 e successivi, Z Fold3 e successivi .

Ci sono già diversi marchi produttori di smartphone e modelli che hanno confermato il loro supporto a Starlink . E figurano nomi di spicco quali Apple, Samsung, Google e Motorola. Ma attenzione, perché non vale per tutti i dispositivi prodotti da queste aziende. Partendo da Apple , per ora i cellulari compatibili vanno dall’iPhone 14 alle versioni successive .

Sarà disponibile anche in Italia?

Purtroppo la data fissata di luglio 2024 non interessa il pubblico italiano. Come già accennato, infatti, per far sì che Starlink arrivi anche in Italia sono necessari alcuni accordi extra. Che riguardano innanzitutto le autorizzazioni che l’Unione Europea deve concedere e poi le partnership interne con gli operatori telefonici nazionali.

Al momento tutto tace, ma non è ovviamente da escludere che si registrino progressi importanti già nelle prossime settimane. Così da farsi trovare pronti, se non per il mese di luglio, quantomeno per la fine del 2025. Di modo che sarà possibile per tutti attivare gratuitamente Starlink ogni volta che ci si trova in zone in cui la propria copertura di rete mobile non è disponibile.

Ricordiamo infine che, almeno nei primi mesi, Starlink permetterà solo l’invio e la ricezione di messaggi di testo, oltre alla possibilità di condividere la propria posizione e di contattare i servizi di emergenza. Ma è già in programma una seconda fase, che allargherà il tutto alla compatibilità per le chiamate vocali e per la navigazione su internet.