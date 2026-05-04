Questi 3 titoli pagano dividendi da oltre 50 anni. E potrebbero farlo ancora per altri 50

Esistono tre aziende capaci di pagarti dividendi crescenti ogni singolo anno, senza interruzioni, da oltre mezzo secolo. E potrebbero continuare a farlo anche quando tu non sarai più al lavoro, quando il mercato crollerà di nuovo, quando la

prossima crisi geopolitica manderà tutto in frantumi.

Non sto parlando di titoli qualunque ma di colossi che hanno attraversato guerre, recessioni, crisi finanziarie e pandemie. E che hanno sempre, sempre mantenuto la promessa ai loro azionisti. ? [...]