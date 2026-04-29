Queste vecchie bambole valgono fino a 5.000 euro

Quando parliamo di bambole il primo nome che ci viene in mente è quello della Barbie, l’iconica creazione di casa Mattel tornata recentemente in auge grazie al film del 2023 con Margot Robbie e Ryan Gosling e da sempre oggetto particolarmente ambito sul mercato del collezionismo.

Prima della Barbie, però, le nostre nonne e le loro nonne, giocavano con le antiche bambole in porcellana. E se ne abbiamo ereditata una o ne abbiamo trovata una ben conservata in un cassetto, forse è arrivato il momento di farla valutare a un esperto. Alcuni esemplari potrebbero farci guadagnare cifre vicine o superiori ai 5.000 euro.

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Quali sono le bambole più ricercate dai collezionisti

Non tutte le bambole antiche in porcellana hanno lo stesso valore e la stessa attenzione tra i cacciatori di rarità. A fare la differenza tra un oggetto da collezione e un giocattolo da pochi euro è quasi sempre il produttore.

I più famosi creatori di bambole che possono farci guadagnare molti soldi sono 4. Il primo è Jumeau, artista francese noto per la produzione di giocattoli con occhi di vetro e dettagli espressivi. Il secondo è il tedesco Armand Marseille, celebre per le bambole in biscuit realizzate a cavallo tra la fine del 19esimo secolo e l’inizio del ventesimo secolo.

Gli altri due sono Kestner, artista tedesco noto con il soprannome “Re dei fabbricanti di bambole” e la coppia Simon & Halbig, i maggiori creatori di teste in porcellana utilizzate dai produttori di tutto il mondo.

Come riconoscere una bambola di valore

Per capire se abbiamo in mano una bambola di valore la prima cosa da controllare è il retro del collo. O, in alternativa, la schiena. È lì che venivano stampati i marchi e i numeri di serie.

La seconda cosa da fare è capire se la bambola è munita di tutte le parti originali con cui è stata creata e se i materiali sono quelli usati all’epoca, ovvero vetro per gli occhi, porcellana per il cranio e mohair per i capelli.

Se la risposta è positiva molto probabilmente siamo proprietari di un oggetto molto prezioso.

Ovviamente a determinare il prezzo sarà anche lo stato di conservazione. Se ci sono crepe, riparazioni molto evidenti o parti rotte, difficilmente riusciremo a trovare un collezionista disposto a pagare cifre consistenti.

Quanto valgono le vecchie bambole di porcellana

Arriviamo alla parte più interessante, ovvero i valori attuali delle vecchie bambole in porcellana sul mercato dei collezionisti, tenendo ben presente che molto spesso sono la disponibilità e le ricerche a fare il prezzo degli oggetti antichi.

In questo momento i due marchi che vanno per la maggiore sui principali portali online di vendita sono il già citato Jumeau e Kammer & Reinhardt. Una bambola originale di questi produttori, ben conservata e munita di tutti i pezzi originali può essere rivenduta a cifre comprese tra i 1.500 e i 5.000 euro.

Leggermente più basse le quotazioni delle bambole Kestner, attualmente valutate tra i 1.000 e i 4.000 euro, e delle creazioni di Armand Marseille che oscillano tra i 300 e i 1.500 euro.

Discorso a parte meritano le “teste” di Simon & Halbig. Se montate su una bambola antica possono farne salire il valore fino a 2.000 euro.